Эксперт по уборке Линси Квин рассказала, что вместо пятновыводителя стоит освежить вещи от стойких загрязнений таблеткой для очистки зубных протезов, пишет Mirror.

Как отчистить пятна с белой одежды?

Эксперт советует налить теплую воду, добавить внутрь таблетку и замочить вещь. Для легких пятен достаточно короткого замачивания, а для сложных – одежду стоит оставить в растворе на несколько часов.

Полезный эффект от этих таблеток объясняется составом. В таблетке содержится кислородный отбеливатель – перкарбонат натрия. После контакта с водой это вещество выделяет кислород, который помогает разрушать пигменты пятен и освежать белый цвет ткани.

Дополнительный эффект имеет шипучая реакция. Пузырьки помогают раствору глубже проникать в волокна ткани и отделять загрязнения.

Кроме того, в составе также могут быть компоненты, которые смягчают воду, растворяют жир и действуют подобно моющим средствам.



В каких случаях таблетка может не помочь?

Однако следует понимать, что таблетки не являются универсальным решением. Они могут плохо работать против жирных пятен, чернил, ржавчины или следов от красителей.

Также способ не рекомендуется использовать для деликатных тканей – шелка или шерсти. Осторожность следует использовать и к вещам, которые имеют яркие принты или неустойчивые краски.

Использовать таблетки лучше всего для обычных пятен, которые не успели въесться в волокна. Важно только не смешивать их дополнительно с другими средствами, особенно с хлорным отбеливателем.

Какие пятна следует отстирывать в холодной воде?

Real Simple пишет, что холодная вода способна справиться с большинством пятен. Горячая вода может закрепить загрязнения в ткани, поэтому только усложнит выведение.

Специалисты отмечают, что все пятна, содержащие белок (пот, кровь, молочные продукты, яйца и т.д.), всегда нужно стирать только холодной водой. Высокая температура воды может фактически "приготовить" белки в волокнах, поэтому дальнейшая стирка может не помочь.

Какую одежду нужно стирать только вручную?

Деликатные вещи, такие как шерстяные, кашемировые, шелковые изделия, а также одежда с кружевом, сложными формами, вискозы и украшениями, нуждаются в ручной стирке для сохранения их формы и текстуры.

Для ручной стирки рекомендуется использовать теплую воду и деликатные моющие средства, а для выведения запаха пота - пищевую соду и уксус.