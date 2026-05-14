Плесень не только портит качество воздуха и может быть опасной, но и дорогая в удалении, когда разрастается достаточно сильно. Поэтому чтобы не платить тысячи за ее удаление впоследствии, лучше проверить несколько мест в доме уже сейчас, пишет Southern Living.

Где в доме может скрываться плесень?

Уплотнители стиральной машины

Это – первое место, где обязательно нужно проверить, ведь резина вокруг ободка дверцы постоянно контактирует с водой, и это делает ее почти идеальным рассадником плесени.

Убедитесь, что вы протираете уплотнитель по крайней мере раз в месяц – для этого следует использовать мыло и уксус. Это поможет предотвратить появление плесени. Также после стирки не закрывайте дверцу машинки сразу – дайте барабану немного "проветриться".

Грязное белье

По очевидным причинам сочетание бактерий, пота, воды и влаги – это идеальная среда для развития спор плесени. Старайтесь не держать грязную одежду в корзине слишком долго, а также выбирайте корзины с хорошей вентиляцией.

Если вы часто занимаетесь спортом или выполняете физическую работу, не помешает стирать белье чаще. Главное – не кладите влажные вещи в закрытые шкафы.

Ковер в подвале

Если в вашем доме есть подвал, весь текстиль там нужно внимательно проверить, ведь подвалы – это совсем не места, известны хорошей вентиляцией. Если есть такая возможность, регулярно включайте там осушитель воздуха.

Уголки в ванной комнате

Ванная комната в целом – это источник плесени, и там во время уборки нужно быть особенно внимательными. Тщательно проверьте уголки комнаты – вокруг потолка душевой кабинки, в стыках между плитками и тому подобное.

Если плесень все же найдется, на нее можно распылить белый уксус и оставить на полчаса. После этого протрите салфеткой и высушите место.

Книги и бумаги

Почти всем знаком затхлый запах в магазинах подержанных книг и старых библиотеках. Если ваша библиотека начинает пахнуть так же, время забить тревогу – ведь аромат вызывает плесень и грибок.

Бумаги и книги – это настоящий магнит для влаги, и именно поэтому очень важно хранить их в сухих, хорошо проветриваемых помещениях. Но если обеспечить такие условия невозможно, можно воспользоваться несколькими пакетиками силикагеля – они недорогие и впитывают лишнюю влагу.



Какие есть основные признаки плесени?

Перед тем как начать удалять плесень, нужно ее заметить, пишет Homes&Gardensвот на какие моменты стоит обратить внимание:

Изменение цвета и видимый рост – на предметах, стенах или мебели могут появляться черные, зеленые, розовые или размытые белые пятна.

– на предметах, стенах или мебели могут появляться черные, зеленые, розовые или размытые белые пятна. Запах сырости и земли – это один из самых распространенных признаков плесени.

– это один из самых распространенных признаков плесени. Высокая влажность и сырость .

. Вздутие или отслоение краски или обоев – если вы не задели их сами, тогда виновником отслоения, скорее всего, является плесень.

– если вы не задели их сами, тогда виновником отслоения, скорее всего, является плесень. Симптомы аллергии – плесень является очень распространенным аллергеном, и именно поэтому бороться с ней нужно быстро.

Как почистить от плесени шторку для душа?

Бесспорно, ванная – это наиболее проблемная зона, когда говорится о плесени. Но есть одно место, проверить которое многие забывают – и это шторка для душа. А между тем этот кусок пластика или ткани накапливает не только мыльный налет, но и споры и бактерии.

К счастью, заменять ее в случае загрязнения не нужно, а чистка невероятно простая. В большинстве случаев достаточно просто забросить шторку в стиральную машину. Или же можно очистить ее смесью уксуса и воды.