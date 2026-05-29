Заметим, что проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Зачем нужен воздушный фильтр и как часто его следует менять, пишет АТЛ.

Зачем нужен воздушный фильтр

Воздушный фильтр очищает воздух, который поступает в двигатель для формирования топливной смеси, и не дает пыли и посторонним частицам попасть внутрь. Двигатель постоянно нуждается в правильном балансе кислорода и топлива, и фильтр непосредственно влияет на это.

Если вовремя не менять фильтр, пыль и мелкие частицы с дороги попадают внутрь двигателя, повреждают поверхности цилиндров и смежные детали. В итоге это может вылиться в капитальный ремонт – а он стоит значительно дороже обычной замены фильтра.

Как часто менять воздушный фильтр

Рекомендуемый интервал – каждые 30 000 километров или раз в год. Это правило актуально даже для самых качественных фильтров. Если автомобиль эксплуатируется в условиях повышенной запыленности или загрязненного воздуха, замену стоит проводить чаще. Стоимость фильтра невысокая, поэтому регулярная замена не станет ощутимой нагрузкой на бюджет.

Как проверить состояние фильтра

Проверить фильтр можно самостоятельно – он размещен в корпусе под капотом. Достаточно открутить крышку и вынуть элемент. Производители обычно делают фильтровальный материал ярким, поэтому оценить степень загрязнения нетрудно визуально. Если элемент сильно загрязнен – его время менять.

Также стоит проверять фильтр на влажность: после дождя или проезда через глубокие лужи он может пропитаться водой. Мокрый фильтр способен пропустить влагу в двигатель, что приведет к серьезным и дорогостоящим последствиям.

Последствия несвоевременной замены

Забитый фильтр сразу дает о себе знать: двигатель теряет мощность, расход топлива возрастает, работа становится неравномерной. Если фильтр засорен полностью, автомобиль может вообще не завестись – из-за недостатка воздуха топливная смесь формируется неправильно.

В запущенных случаях грязь, попавшая в цилиндры, повреждает их поверхность и другие компоненты, что существенно сокращает ресурс двигателя и может привести к неприятным последствиям.