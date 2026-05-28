Основная причина налета – это вода, которая долго остается на поверхности, пишет Wprost Dom.

Из-за чего образуются белые разводы?

Известковый налет возникает из-за нескольких факторов:

Минералы в жесткой воде;

Остатки мыла;

Влаги, которая высыхает на поверхностях.

Это сильнее всего заметно на стекле, хромированных элементах, черных смесителях и темной плитке.

Чем можно отмыть известковый налет?

Владельцы посудомоечных машин имеют дома ополаскиватель для посудомойки. Именно его советуют использовать для борьбы с известковым налетом. Его преимущество заключается в том, что он помогает воде быстрее стекать с поверхностей.

В посудомоечной машине он уменьшает разводы и препятствует появлению минеральных отложений на стекле, поэтому в ванной комнате с этим средством происходит похожий эффект.

Нанесение тонкого слоя на поверхность приводит к тому, что капли воды меньше задерживаются на поверхности, быстрее скатываются и оставляют меньше следов после высыхания.



Ополаскиватель отполирует все краны / Фото Pexels

Некоторые используют ополаскиватель как основное средство для мытья, однако он лучше всего работает именно после уборки.

Сначала нужно очистить налет, помыть душевую кабину и протереть смесители. Только после этого следует нанести на салфетку средство из микрофибры и протереть поверхности. Тогда поверхность следует вытереть сухой тканью, чтобы проявился водоотталкивающий эффект.

Однако не все поверхности подходят для такого способа. Стоит проявить осторожность с натуральным камнем, матовыми покрытиями и деликатными черными поверхностями.

Очень важно использовать именно салфетку из микрофибры, поскольку она хорошо собирает остатки воды, полирует поверхности и помогает избежать разводов.

А еще обратите внимание на то, что когда известковый налет накапливается слоями и смешивается с остатками мыла, то убрать его становится значительно сложнее. Именно поэтому лучше протереть душевую кабину или стекло после приема душа, чтобы потом не выводить застарелые отложения.