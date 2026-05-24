Кажется довольно ироничным то, что нужно чистить прибор, который должен чистить вашу одежду. Впрочем, от этого никуда не деться – если стиральную машину не помыть вовремя, очень быстро вы это заметите: одежда начнет пахнуть уже не так свежо, как обычно, пишет Southern Living.

Интересно Без этого урожая не будет: чем подкормить огурцы, помидоры и капусту в мае

Почему в стиральной машинке появляется плесень?

Влага – это чрезвычайно благоприятная среда для появления плесени. И логично, что стиральная машина, постоянно во время работы наполнена водой, может быть особенно уязвимой к этой проблеме.

Поскольку на Prom продают товары 60 тысяч продавцов, каталог насчитывает более 120 миллионов позиций и включает как повседневные, так и узкоспециализированные категории.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Особенно часто грибок и плесень начинают расти, когда вода попадает прямо в отсек для моющего средства и резиновые прокладки. Если плесень и влагу игнорировать, очень быстро вы начнете замечать затхлый запах, что перенесется на всю одежду, что вы будете стирать в машинке.



Запах из стиральной машины быстро переносится на одежду / Фото Pexels

Насколько часто нужно чистить стиральную машину?

Для того, чтобы предотвратить появление плесени, очищать стиральную машину нужно по крайней мере раз в месяц. Но несмотря на то, что это стандартное правило, в некоторых случаях за губку и моющее средство придется браться даже чаще.

Вот на какие признаки следует обращать внимание:

запах плесени или плесени;

видимый грибок на резиновых прокладках (особенно в машинках с передней загрузкой);

остатки грязи в барабане;

белье уже не пахнет свежестью.

Почистить стиральную машину очень просто – для этого лишь нужно запустить пустой цикл стирки с белым уксусом или любым другим средством для чистки – годится также лимонный сок или отбеливатель. Также нужно помыть отдельно резиновые прокладки и лоток для порошка.