Здається досить іронічним те, що потрібно чистити прилад, який має чистити ваш одяг. Втім, від цього нікуди не подітися – якщо пральну машину не помити вчасно, дуже швидко ви це помітите: одяг почне пахнути вже не так свіжо, як зазвичай, пише Southern Living.

Чому у пральній машинці з'являється цвіль?

Волога – це надзвичайно сприятливе середовище для появи цвілі. І логічно, що пральна машина, що постійно під час роботи наповнена водою, може бути особливо вразливою до цієї проблеми.

Особливо часто грибок та пліснява починають рости, коли вода потрапляє прямо у відсік для мийного засобу та гумові прокладки. Якщо цвіль та вологі ігнорувати, дуже швидко ви почнете помічати затхлий запах, що перенесеться на увесь одяг, що ви пратимете у машинці.



Запах з пральної машини швидко переноситься на одяг / Фото Pexels

Наскільки часто потрібно чистити пральну машину?

Для того, аби запобігти появі цвілі, очищувати пральну машину потрібно принаймні раз на місяць. Та попри те, що це стандартне правило, в деяких випадках за губку і мийний засіб доведеться братися навіть частіше.

Ось на які ознаки слід звертати увагу:

запах цвілі чи плісняви;

видимий грибок на гумових прокладках (особливо у машинках з переднім завантаженням);

залишки бруду у барабані;

білизна вже не пахне свіжістю.

Почистити пральну машину дуже просто – для цього лише потрібно запустити порожній цикл прання з білим оцтом чи будь-яким іншим засобом для чищення – годиться також лимонний сік чи відбілювач. Також потрібно помити окремо гумові прокладки та лоток для порошку.