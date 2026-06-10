Чищення праски – це не те завдання, про яке люди згадують часто. Втім, якщо його відкладати надто довго, доведеться розпрощатися з деякими улюбленими речами: нагар може залишити на тканині плями та навіть дірки, пише Southern Living.

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Наскільки часто потрібно чистити праску?

Ідеальної частоти чищення не існує – тут потрібно звертати увагу на те, наскільки часто ви в принципі користуєтеся праскою. Глибоко очищати праску можна раз або двічі на рік – це допоможе підтримувати її в ідеальному стані.

Втім, якщо ви побачили плями раніше, чекати не варто.

Але під час чищення праски потрібно уникати всього двох важливих речей:

сильних засобів для чищення;

водопровідної води.

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Як почистити підошву праски?

Для того, аби почистити праску, купувати нічого не потрібно – все необхідне вже, скоріш за все, є в коморі. Зокрема, знадобляться оцет, трохи дистильованої води, ватні палички та чиста ганчірка.



Праску потрібно якісно чистити / Фото Pexels

Передусім потрібно змішати пів склянки оцту та пів склянки води. Залийте суміш у резервуар праски та встановіть режим пари. Зачекайте п'ять хвилин, після цього натисніть кнопку пари на 30 секунд. Повторюйте приблизно 4 – 5 разів, а після цього вилийте залишки оцту.

Дно можна також вичистити білим оцтом – потрібно просто змочити ним ганчірку та покласти на холодну пластину праски. Залиште її так на 30 хвилин, аби весь бруд розм'якшився. Після цього підошву праски потрібно витерти насухо.

Якщо це не допомогло повністю, праску можна дуже обережно потерти пастою з харчової соди та води. Це натуральний і м'який абразив, що не залишить подряпин, але прибере забруднення.