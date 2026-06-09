Якщо звичайного чищення вже недостатньо, тоді настає необхідним процес відбілювання, пише Lovedeco.

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Чим відбілюють ванни?

Популярними розчинами для відбілювання ванн є спеціалізовані засоби, неабразивні креми чи спеціальні розчини проти вапняного нальоту.

Крім того, можуть допомогти сода, оцет, лимонна кислота чи перекис водню. Вони чудово справляються з мінеральними відкладеннями й послаблюють накопичений бруд без шкоди матеріалу.

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Ефект від відбілювання можна буде одразу побачити. Ванна почне гарно виглядати, а плями та будь-які відкладення зникнуть.

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Чим відбілити емальовану чавунну ванну?

Емальовані чавунні ванні цінують за їхню міцність й довгий термін служби. Їхня основа виготовлена з чавуну, а зверху покрита емаллю, яка надає поверхні білого кольору й блиску.

Та навіть такі ванни з часом можуть втрачати свій вигляд. Причиною жовтизни є вапняний наліт, жорстка вода, залишки мила й сліди іржі.

Популярним засобом для чищення вважається паста з харчової соди та води. Її потрібно нанести на зволожену поверхню й залишити на 20 хвилин, а тоді очистити ванну губкою й змити водою. Засіб розм’якшить забруднення, не пошкоджуючи емальоване покриття.

Якщо ж є стійкіші плями, то для боротьби з ними можна використати суміш соди та оцту. Мінеральні відкладення завдяки реакції цих компонентів легше розчиняються.



Відбілити ванну цілком реально / Фото Pexels

Для давніх забруднень можна наповнити ванну теплою водою, додати всередину оцет і соду й залишити розчин подіяти на кілька годин.

У випадку дуже застарілих плям ефективною може бути паста з харчової соди й перекису водню. Така суміш вже має більше виражену дію й допомагає повернути ванній охайніший вигляд.

Слід пам’ятати, що для емальованих ванн краще не використовувати металеві губки, жорсткі щітки чи будь-які інші абразивні засоби. Вони здатні пошкодити емаль, а подряпини почнуть ще більше накопичувати бруд.

Чим відбілити акрилову ванну?

Акрилові ванни потребують делікатнішого догляду, бо їх легше подряпати. Для очищення й відбілювання рекомендовано використовувати засоби, які призначені саме для акрилу.

Вони розроблені таким чином, щоб видаляти забруднення без пошкодження захисного шару.

Серед домашніх методів поширеним є використання нагрітого оцту в поєднанні з лимонною кислотою. Розчин достатньо нанести на поверхню м’якою тканиною й залишити приблизно на годину. Після зазначеного часу мінеральні відкладення почнуть видалятися набагато легше.

Водночас для боротьби з плямами застосовують лимонний сік, харчову соду чи перекис водню. Користуватися під час очищення можна лише тканиною з мікрофібри чи м’якими губками, щоб уникнути подряпин.

Засобів з концентрованим хлором, аміаком, соляною кислотою й іншими агресивними компонентами краще уникати. Ці речовини можуть пошкодити матеріал, тож поверхня втратить блиск і привабливий вигляд.