Агроном овочевих культур, відкритого і закритого ґрунту ФГ Тандем-агро Анна Казік розповіла ексклюзивно для 24 Каналу, які ж підживлення потребують найпопулярніші овочі для вирощування та на що звернути увагу городникам.

Читайте також У цих місцях не можна садити огірки: овочі не виростуть зовсім

Чим підживити огірки, помідори і капусту?

Огірок

Огірок дуже любить "їсти", але не любить високої концентрації солей. Тому необхідний кальцій для кореня і молодого листя. Азот – для старту росту. Фосфор – якщо холодний ґрунт або слабке укорінення. Магній – при інтенсивному рості,

– розповіла Анна Казік.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Що купляти з добрив:

Дачникам варто придбати кальцієву селітру, амінокислоти після стресу. Також знадобляться фосфорні укорінювачі, а якщо лист світлий – провести підживлення магнієм по листу. Але огірок примхливий овоч і в холодній землі може просто не виростати, навіть якщо добрив достатньо.

Придбати добрива можна на Промі. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про підживлення – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Томати

"У травні томати важливо не перегодувати азотом, дати сильний корінь, закласти майбутнє цвітіння. Йому треба фосфор, кальцій, трохи азот і бор перед бутонізацією", – додала агрономка Анна Казік.



Помідори не варто занадто сильно підживлювати азотом / Фото Pexels

За її словам, капуста у травні активно формує листову масу, тому азоту потрібно багато. Сірку варто додавати для смаку і структури, бор – щоб не було пустот і проблем із серцевиною. Серед добрив слід звернути увагу на кальцієву селітру, сульфат амонію та комплекс NPK із сіркою.

Які сорти капусти можна посадити?

Є кілька сортів капусти, які швидко ростуть та не вимагають особливих зусиль у догляді, пише "Яскрава клумба". Сорт "Дітмарська" вже багато років поспіль залишається фаворитом серед городників через швидке дозрівання та чудовий смак.

Сорт "Червнева" може довго зберігати свіжість навіть після збору урожаю. Капуста білоголова "Рання красуня" швидко достигає та дуже смачна. А от сорт "Етма F1" підійде тим, хто хоче отримати урожай в найкоротші терміни.

Як сіяти огірки?

Огірки сіють два способами. Один з них – традиційний рядковий посів. Насіння розкладають з проміжком приблизно 10 – 15 сантиметрів, а між рядами залишають 100 сантиметрів. Чим сильніше розростається сорт, тим більше місця йому потрібно.

Також популярним ввадається гніздовий посів. У цьому випадку потрібно зробити невеликі лунки на відстані 30 сантиметрів одна від одної і висівати у кожну по 3 насінини. Завляки такій кількості насінин вдасться уникнути проблем з нерівномірними сходами, оскільки не все насіння проростає добре.

Коли сіянці випустять справжній перший листок, у лунці потрібно залишити лише одну найсильнішу рослину. Інші слід акуратно зрізати ножицями біля землі, але не виривати, щоб не пошкодити коріння.