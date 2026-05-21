Крім того, огіркам потрібне повне сонце й добре дренований ґрунт, інакше можна суттєво зменшити урожайність та уразити овочі грибковими захворюваннями, пише Martha Stewart.

Де не можна садити огірки?

У затінених місцях

Огіркам потрібне світло від 6 до 8 годин на день. Посадка в затінених місцях поблизу високих дерев, будівель чи парканів суттєво знижує розвиток і врожайність плодів.

Недостатня кількість сонячного світла може призвести до слабких і довгоногих рослин, що зробить їх більш сприйнятливими до шкідників і хвороб,

– зазначив експерт Адам Гілл.

На ділянках, які схильні до появи шкідників

Огірки дуже вразливі до попелиць та білокрилок, тому не можна їх садити поруч з рослинами, які приваблюють цих шкідників. Щоб уникнути накопичення шкідників садівниця Чиказького ботанічного саду Райлі Фіннеган-Карріон радить кожного року чергувати посіви.

На маленьких грядках та в бідних ґрунтах

Не можна вирощувати огірки на маленькій ділянці, оскільки вибір такого місця може призвести до затримки росту й утворення плодів.

Огірки люблять добре дреновану і багату на поживні речовини слабокислу ґрунтову систему з рН від 6 до 7. Якщо ж посадити овочі у ґрунт низької якості – це призведе до затримки росту й ослаблення рослини.

Серед симптомів поганої якості ґрунту – жовте листя, низька урожайність, поява кореневої гнилі й грибкових захворювань.



Огірки не можна садити на бідному ґрунті / Фото Unsplash

Поруч з гарбузовими

Не варто садити огірки поруч з гарбузовими культурами – гарбузами, кабачками чи динями. Річ у тому, що ці рослини приваблюють тих самих шкідників і хвороби, тож огірки стають ще вразливішими до заражень. А ще вони однаково потребують одних і тих самих поживних речовин та води в ґрунті.

На вітряних ділянках

Огірки не варто садити на ділянках, які перебувають під постійним вітром, без захисту. На таких грядках часто може розриватися листя, а таке пошкодження лише послаблює рослину. Якщо огірки ще й закріплені на шпалерах, то вітер може пошкодити плоди або навіть всю рослину.

Чому потрібно огіркам видаляти бічні пагони?

Досвідчені садівники зазначають, що кожна рослина має обмежену кількість енергії, доступну з ґрунту, пише Interia Kobieta. Якщо не зробити правильні кроки під час росту рослини, то вона почне рости в усіх напрямках, розвиваючи метрові стебла і велике листя.

У такому разі рослина не матиме енергії для плодоношення, тому потрібно обрізати бічні пагони, щоб заблокувати рослині витрачання енергії на зелене листя.

Тоді усі добрива і вода почнуть спрямовуватися до плодів. Крім того, проріджений кущ ще й забезпечить рослинам хорошу вентиляцію. Якщо огірки будуть сухими, то зможуть уникнути борошнистої роси.

Які домашні добрива необхідні огіркам?

Дачники зазначають, що огірки потребують регулярного поливу і підживлення азотом, фосфором і калієм на ранньому етапі розвитку. Рекомендованими є такі органічні добрива: