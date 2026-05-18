Огірки мають високі потреби у воді та поживних речовинах, пише Deccoria. Вони дуже чутливі до посухи, тому регулярний полив є доволі важливим вже з перших днів після посадки.

Чим підживити огірки?

Удобрення для огірків має велике значення, оскільки рослина розвиває велике листя і довгі стебла. Правильні добрива допоможуть сформувати смачні плоди за короткий час. Саме тому огіркам потрібен азот, фосфор і калій вже на ранньому етапі розвитку.

Городники розповіли про кілька органічних домашніх підживлень, які можна використовувати вже з моменту висадки розсади в ґрунт.

Настій з кропиви

Молоду кропиву потрібно зібрати у 10-літрове відро і залити водою. Тоді його потрібно накрити кришкою й поставити у тінь приблизно на 2 тижні, помішуючи кожен день.

Після цього рідину потрібно процідити і розбавити водою у співвідношенні 1:10. Цим розчином огірки потрібно поливати кожних 2 – 3 тижні.

Молочний розчин

Для цього підживлення потрібно розвести молоко і воду у співвідношенні 1:10. До прикладу, склянка молока на 10 склянок води. Цей розчин варто використовувати для поливу огірків раз на місяць.

Зольне добриво

Городники радять просіяти 1 літр деревної золи через сито і висипати у 10-літрове відро. Тоді його заливають водою й залишають на 1 – 2 дні. Добриво підходить для поливу раз на тиждень.

Дріжджова добавка

У 10 літрах води потрібно розчинити 100 грамів свіжих дріжджів, додавши 5 столових ложок цукру. Суміш можна залишити на 2 – 3 години, щоб дріжджі активувалися. Це добриво треба використовувати одразу і застосовувати кожних 2 тижні.

Настій з цибулевого лушпиння

Цибулеве лушпиння від 2 – 3 кілограмів цибулі потрібно залити 2 літрами води та прокип’ятити 10 хвилин. А тоді охолоджений розчин розвести у 3 літрах води. Поливати овочі настоєм потрібно 2 – 3 дні.



Добрива корисно вплинуть на ріст огірків / Фото Pexels

Якою водою поливати огірки?

Огірки потрібно поливати м’якою і теплою водою. Найкраще підходить дощова вода, але й водопровідну теж можна використовувати. Потрібно лише дати їй нагрітися на сонці кілька годин.

Слід пам’ятати, що вода для поливу не може бути холодною, бо призводить до стресу рослин. Через це може уповільнитися ріст огірків та пожовтіти листя.

Чому потрібно поруч з огірками садити кріп?

Дачники радять садити кріп поруч з огірками, завдяки одній дуже корисній перевазі, пише Interia Kobieta. Річ у тому, що коли кріп починає цвісти, то утворює такі собі парасольки з маленьких жовтих квіток.

Саме ці парасольки приваблюють на ділянку корисних комах – сонечок та паразитичних оцет. Вони тим часом відлякують шкідників, які вражають огірки. Чим більше комах буде на грядці, тим менше потрібно буде застосовувати хімікатів.

