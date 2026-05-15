Огірки – це відносно невибагливі овочі. Але якщо і є одна річ, у якій вони виявляють неабияку вибагливість – це кількість води, пише Martha Stewart.

Цікаво 3 домашні добрива для полуниці: ягоди виростуть солодкі, як мед

Коли поливати огірки?

Так, потрібно розібратися не лише з правильною частотою поливу огірків, але й з часом доби. Найкраще братися за полив вранці, аби плоди та листя виглядали здоровішими.

Ранковий полив дає рослинам час набрати вологу перед денною спекою, а листю – висохнути, якщо воно намокне,

– поділилася викладачка з садівництва Анкіт Сінгх.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

А ось якщо ви залишите листя вологим на ніч, існує більша ймовірність появи грибкових захворювань. Тож за можливості вечірнього поливу краще уникати. Полив в обід також під забороною – через краплі води, що потраплять на листя, воно може отримати опіки. Окрім того, вода випарується швидше, і полив доведеться повторити раніше.

Якщо шукаєте, де придбати насіння огірків зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше

Наскільки часто потрібно поливати огірки?

Тут потрібно звертати увагу на кілька різних факторів, але загалом огірки потребують 2,5 – 5 сантиметрів води на тиждень. Якщо ви вирощуєте їх на піщаному ґрунті, а на вулиці стоїть спека, поливати доведеться щодня, або ж через день.

У прохолоднішу погоду чи на важчому ґрунті полив можна трохи скоротити. Але основна мета полягає у тому, аби земля під огірками була рівномірно вологою, але не мокрою.



Полив дуже важливий для росту огірків / Фото Pexels

Які фактори враховувати під час поливу огірків?

Для гарного росту і пагонів, і плодів огірків їм потрібна постійна вологість. Але залежно від різних умов земля може просихати швидше чи повільніше. Тож ось на що потрібно звернути додаткову увагу.

Сонячне світло . Огірки добре ростуть на повному сонці, але тоді поливати їх потрібно частіше. В ідеалі огірки мають бути на сонці 6 – 8 годин на день, аби отримати велике та здорове листя, а також рясні плоди.

. Огірки добре ростуть на повному сонці, але тоді поливати їх потрібно частіше. В ідеалі огірки мають бути на сонці 6 – 8 годин на день, аби отримати велике та здорове листя, а також рясні плоди. Ґрунт . Його тип відіграє дуже важливу роль. Певні типи ґрунту (піщаний та кам'янистий) краще аерується, а відтак швидше й сохне. Глинистий ґрунт, або ж багатий на органічні речовини довше залишається вологим.

. Його тип відіграє дуже важливу роль. Певні типи ґрунту (піщаний та кам'янистий) краще аерується, а відтак швидше й сохне. Глинистий ґрунт, або ж багатий на органічні речовини довше залишається вологим. Температура та вологість . Що вища температура, то більша ймовірність, що огірки отримають тепловий стрес – і це значить, що рослинам потрібно більше води.

. Що вища температура, то більша ймовірність, що огірки отримають тепловий стрес – і це значить, що рослинам потрібно більше води. Мульча. Якщо ви мульчуєте огірки, тоді поливати можна дещо рідше, адже мульча добре утримує вологість.

Чим підживити огірки?

Полив – це лише один зі складників якісного догляду за огірками. Також вони потребують і підживлення, але його потрібно підібрати правильно, аби не нашкодити, пише Homes&Gardens. Перше підживлення проводиться на фазі двох листочків, і тоді рослині потрібний азот – можна використати розчин сечовини чи аміачної селітри.

Також огірки потрібно підживлювати у такі етапи росту:

Після сходів огіркам потрібні комплексні добрива з основними поживними речовинами: азотом, фосфором та калієм.

огіркам потрібні комплексні добрива з основними поживними речовинами: азотом, фосфором та калієм. Активний ріст вимагає азоту та калію. Для того, аби забезпечити ним огірки, можна підживити їх настоєм курячого посліду чи розчином з гнойової рідини.

вимагає азоту та калію. Для того, аби забезпечити ним огірки, можна підживити їх настоєм курячого посліду чи розчином з гнойової рідини. Під час плодоношення дуже важливі калій та фосфор, а ось азотні добрива давати вже не потрібно. Ідеально підійде розчин суперфосфату чи попіл.

Що ще потрібно підживити у травні?

Зараз варто подбати не лише про огірки, але й про помідори – для того, аби вони зав'язали багато плодів, їм потрібні якісні добрива. У травні помідори потребують азоту, калію, фосфору, магнію та інших мікроелементів. Досвідчені городники використовують і органічні, і мінеральні добрива, адже вони закривають різні потреби рослини.

З першим підживленням затягувати не варто – проводити його можна вже через 2 тижні після першого пікірування.