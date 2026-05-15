Компостне рідке добриво робиться зі зрілого компосту і води, пише Deccoria.

Чому компостний настій такий корисний?

Річ у тому, що вода витягує з компосту все найкраще: поживні речовини (азот, фосфор, калій, кальцій і мікроелементи), а також ґрунтові мікроорганізми. Настій можна використовувати для поливу рослин чи як позакореневе добриво

Компостний настій – це м’яке й універсальне добриво для рослин, допомагаючи їм краще рости, цвісти і давати більший урожай. Крім того, користь полягає ще й тому, що рослини після такого підживлення стають стійкими до різних інфекцій.

Як приготувати добриво?

Потрібно підготувати велике відро, 500 грамів перепрілого компосту та 10 літрів дощової води, бо хлор може зашкодити ґрунтовим мікроорганізмам.

Компост потрібно висипати у відро, додати води й перемішати. Тоді йому дають настоятися 24 – 48 годин в темному місці, періодично перемішуючи для аерації розчину.

Отримане добриво варто використовувати одразу після приготування, оскільки подальше бродіння може погіршити його ефективність.



Добриво корисне для покращення росту рослин / Фото Pexels

Що можна поливати компостним чаєм?

Садівники кажуть, що цим добривом можна поливати більшість овочів, особливо ті, які дають великий урожай. На це підживлення добре реагують:

помідори;

огірки;

кабачок;

перець;

баклажан.

Крім того, добриво слід застосовувати до фруктових дерев і чагарників, садових квітів та кімнатних рослин. Усі вони отримають користь від вмісту поживних речовин.

Чому не варто викидати скошену траву?

У траві міститься багато поживних речовин, які є корисними для рослин, пише Epic Gardening. Це азот, фосфор, калій та різні мікроелементи. Навесні рослинам дуже потрібні ці поживні елементи для кращого росту.

Достатньо лише просто розсипати скошену траву на ділянці, а тоді перекопати її з ґрунтом. Завдяки цьому вона швидко розкладеться, вивільняючи поживні речовини для культур.

Які ще є корисні поради для дачників?

Перець не варто садити в місцях зі слабким освітленням, у вологій місцевості, на маленькій ділянці грядки, там де ростуть пасльонові, або в ущільненому ґрунті. Для захисту та покращення умов росту перцю рекомендується садити поруч редиску, настурцію, цибулю, часник і базилік.

Висаджувати кабачки варто на добре прогрітому ґрунті, щоб уникнути слабкої розсади через холодну весну. Рекомендується видаляти чоловічі квіти кабачків, щоб рослина спрямовувала енергію на зростання плодів.