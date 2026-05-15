Компостное жидкое удобрение делается из зрелого компоста и воды, пишет Deccoria.

Читайте также 3 домашние удобрения для клубники: ягоды вырастут сладкие, как мед

Почему компостный настой такой полезный?

Дело в том, что вода вытягивает из компоста все лучшее: питательные вещества (азот, фосфор, калий, кальций и микроэлементы), а также почвенные микроорганизмы. Настой можно использовать для полива растений или как внекорневое удобрение

Компостный настой – это мягкое и универсальное удобрение для растений, помогая им лучше расти, цвести и давать больший урожай. Кроме того, польза заключается еще и в том, что растения после такой подкормки становятся устойчивыми к различным инфекциям.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Усе для саду можна придбати на Промі. Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Как приготовить удобрение?

Нужно подготовить большое ведро, 500 граммов перепревшего компоста и 10 литров дождевой воды, потому что хлор может повредить почвенным микроорганизмам.

Компост нужно высыпать в ведро, добавить воды и перемешать. Тогда ему дают настояться 24 – 48 часов в темном месте, периодически перемешивая для аэрации раствора.

Полученное удобрение следует использовать сразу после приготовления, поскольку дальнейшее брожение может ухудшить его эффективность.



Удобрение полезно для улучшения роста растений / Фото Pexels

Что можно поливать компостным чаем?

Садоводы говорят, что этим удобрением можно поливать большинство овощей, особенно те, которые дают большой урожай. На эту подкормку хорошо реагируют:

помидоры;

огурцы;

кабачок;

перец;

баклажан.

Кроме того, удобрение следует применять к фруктовым деревьям и кустарникам, садовым цветам и комнатным растениям. Все они получат пользу от содержания питательных веществ.

Почему не стоит выбрасывать скошенную траву?

В траве содержится много питательных веществ, которые являются полезными для растений, пишет Epic Gardening. Это азот, фосфор, калий и различные микроэлементы. Весной растениям очень нужны эти питательные элементы для лучшего роста.

Достаточно лишь просто рассыпать скошенную траву на участке, а потом перекопать ее с почвой. Благодаря этому она быстро разложится, высвобождая питательные вещества для культур.

Какие еще есть полезные советы для дачников?

Перец не стоит сажать в местах со слабым освещением, во влажной местности, на маленьком участке грядки, там где растут пасленовые, или в уплотненном грунте. Для защиты и улучшения условий роста перца рекомендуется сажать рядом редис, настурцию, лук, чеснок и базилик.

Высаживать кабачки стоит на хорошо прогретой почве, чтобы избежать слабой рассады из-за холодной весны. Рекомендуется удалять мужские цветы кабачков, чтобы растение направляло энергию на рост плодов.