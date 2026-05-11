Огородник с ютуб-канала "Тепличные дела" говорит, что спешка в выращивании может только навредить. Есть один способ, который поможет не только ускорить появление урожая, но и сделать его более обильным без дополнительных затрат.

Когда сажать кабачки?

По словам дачника, кабачки высажены переросшей рассадой после холодной весны хуже приживаются. Они долго стояли в стаканчиках, имели по несколько листочков и ослабленную корневую систему.

А вот младшая рассада, у которой только только начал появляться первый листок, благодаря теплой погоде, смогла быстро догнать старшие кусты.

Именно поэтому огородник советует не спешить с ранней высадкой и ориентироваться на хорошо прогретую почву и стабильное тепло.

Как увеличить урожай кабачков?

На гибридных кабачках часто появляются мужские цветы (пустоцветы), которые не формируют плодов. Растение тратит на них много питательных веществ и энергии.

Именно поэтому огородник советует регулярно удалять такие цветы еще до того, как они полностью раскроются. Это поможет растению направить силы на развитие листьев и налив плодов.

Кабачки тратят много ресурсов на формирование больших ярких цветов, которые должны привлекать насекомых-опылителей. Из-за этого часть питательных веществ не доходит до плодов.

После удаления лишних цветов, нагрузка на растение уменьшается, а плоды могут развиваться быстрее. По словам огородника, даже небольшие кусты после такого ухода формировали сразу несколько кабачков.

Лучше всего обрывать мужские цветы еще маленькими – до момента раскрытия. Это занимает минимум времени и заметно влияет на скорость роста и количество урожая.

Но главную роль играет все же погода. В теплой почве и при солнечной погоде даже молодые растения догонят переросшую рассаду.

Почему белеют листья рассады?

Побеление листьев рассады может быть вызвано солнечным стрессом или грибковыми инфекциями, рассказали эксперты из University of Maryland Extension.

Солнечный стресс происходит из-за того, что только что посаженная рассада, которая выращивалась в домашних условиях, буквально не привыкла к прямому солнцу.

Но если листья белеют у взрослых растений, которые успели укрепить в почве, то изменение цвета связано с грибковыми инфекциями. Они быстро распространяются во влажной и теплой среде.

Как сформировать крупные головки чеснока на огороде?

В мае рекомендовано подкормить чеснок органическим удобрением, которое сможет укрепить его. Для средства нужно смешать в одинаковой пропорции древесную золу и молотые семена горчицы. Зола обеспечивает чеснок калием, фосфором, кальцием и микроэлементами, которые влияют на размер головок и развитие корня.

Смесь из золы и горчицы нужно наносить вокруг растения, а не на листья. На один квадратный метр достаточно одного полного стакана.