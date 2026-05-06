Листья чеснока желтеют из-за неправильного pH почвы, который не позволяет растениям усваивать питательные вещества, пишет Deccoria. Чеснок хорошо растет в нейтральной среде, а в кислой почве кончики уже теряют цвет и ссыхаются.

Почему еще чеснок может желтеть?

Есть еще несколько распространенных причин почему может желтеть чеснок. К ним входит:

Болезни или вредители (луковый жук или желтоголовый сорокопут);

Повреждение корней;

Избыток или недостаток воды;

Дефицит питательных веществ.

Как сделать питательное средство для чеснока?

Каждому дачнику стоит запомнить, что чеснок не любит ни слишком много, ни слишком мало воды. В мае растение находится в фазе активного роста, поэтому чеснок надо поливать довольно часто, чтобы почва была умеренно влажной.

Лучше всего чеснок поливать 1 – 2 раза в неделю, если нет дождя. А чтобы защитить растение от вредителей, стоит посадить вокруг бархатцы.

В мае рекомендуется дополнительно подкормить чеснок органическим удобрением, которое сможет укрепить его. Такая подкормка подойдет для поврежденных овощей, которым не хватает питательных веществ. Такую чесночную смесь достаточно легко приготовить самостоятельно.



Питательная смесь повлияет на размер головок / Фото Pexels

Рецепт чесночного удобрения

Для средства нужно смешать в одинаковой пропорции древесную золу и молотые семена горчицы. Зола обеспечивает чеснок калием, фосфором, кальцием и микроэлементами, которые влияют на размер головок и развитие корня.

А вот горчица подавляет грибковые патогены и отпугивает вредителей. Если совместить эти два ингредиента, то можно легко помочь чесноку возродить зеленый цвет.

Как именно подкормить чеснок?

Чеснок надо правильно подкормить, чтобы не повредить корни. Смесь из золы и горчицы нужно наносить вокруг растения, а не на листья. На один квадратный метр достаточно одного полного стакана.

После внесения удобрения почву нужно хорошо разрыхлить между рядами. Делать это надо очень осторожно, поскольку чеснок имеет поверхностную корневую систему. После внесения удобрения растения стоит полить, чтобы полезные вещества быстрее добрались до корней.

Куда еще можно использовать древесную золу?

Древесная зола уже много лет считается идеальным удобрением для фруктовых деревьев, особенно яблонь, пишет Interia Kobieta. После подпитки ею деревья становятся более устойчивыми к болезням и даже родят более вкусные плоды. Рассыпать золу можно под кроной взрослой яблони, но перед этим ее надо перемешать с почвой.

Лучше всего древесная зола подходит для кислой почвы. Это удобрение богатое на кальций, калий, фосфор и магний. Ее часто дачники применяют для раскисления почвы и питания растений. Важно только помнить, что для сада и клумб следует использовать только чистую древесную золу.

Какое удобрение подойдет для помидоров?

В мае кустам томатов нужен кальций, который улучшит рост растений. Нужно лишь измельчить яичную скорлупу до порошкообразного состояния и перемешивают с почвой вокруг помидоров.

Несколько преимуществ яичной скорлупы:

содержит значительное количество кальция;

защищает от гнили;

улучшает структуру почвы;

снижает кислотность;

защищает от слизней (если рассыпать кусочки скорлупы вокруг растения).

Кроме этого, помидоры также следует подкармливать комплексными удобрениями.