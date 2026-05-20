Уход за азалией – это непростая задача что для дачников, что для цветоводов. Во-первых, азалия может быть как садовым, так и комнатным растением, и требования у них тогда отличаются, пишет Real Simple. Но если вы заметили, что растение теряет зеленые листья или отказывается цвести, действовать нужно быстро.

Как цветет азалия?

Азалию в саду заметить легко – этот невероятный цветок выделяется на фоне остальных роскошными розовыми бутонами. Разные сорта азалии могут давать цветы несколько разных оттенков, и поэтому часто дачники путают ее с еще одним популярным садовым растением.

Когда говорится об этих двух кустах – азалии и рододендрон – разница между ними не очень заметна. Впрочем, одна хитрость поможет научиться различать их. Цветы азалии обычно имеют пять тычинок, а вот в рододендроне их скрывается 10 или более.

Кроме того, азалии имеют воронкообразную форму, с лепестками, сросшимися по бокам. А вот цветы рододендронов больше и имеют колокольчатую форму.

Поэтому перед тем, как купить азалию, убедитесь, что вы выбрали именно ее, а не похожий рододендрон.

Азалия невероятно цветет весной / Фото Pexels

Почему азалия не цветет?

Причин, почему азалия упорно отказывается цвести, может быть несколько. И часто выявлять, что именно вызвало проблему, приходится методом проб и ошибок.

Несвоевременная обрезка

Далеко не все дачники знают, как обрезать азалию, и нужно ли это делать вообще. Обрезка растению на самом деле нужна, и есть лишь короткий промежуток времени, когда ее можно провести без ущерба для цветов.

Учитывайте, что азалии завязывают цветочные почки за год до цветения. Поэтому для того, чтобы не обрезать ветви, на которых уже есть бутоны, проводите обрезку сразу же после того, как цветение закончится.

Неправильное освещение для азалии

Азалия в саду требует достаточно много света, чтобы порадовать вас обильным и ярким цветением.

Азалии предпочитают пятнистый солнечный свет или утреннее солнце с послеобеденной тенью,

– объясняет садовый дизайнер Кевин Ленхарт.

Азалию в домашних условиях следует выставлять на южный или восточный подоконник. А вот слишком большое количество тени приведет и к меньшему цветению. Впрочем, летом есть еще один фактор, на который стоит учитывать – температура для азалии. Если солнце будет слишком палящим, это может привести к повреждению не только листьев, но и цветов.

В среднем следует обеспечивать для азалии по крайней мере 4 часа солнечного света в день.

Слишком много азота

Подкормка азалии не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Нельзя просто взять любое удобрение и надеяться, что растение отблагодарит пышным цветением. Если вы выбрали подкормку с очень большим содержанием азота, это может привести к тому, что куст выбросит очень много листьев за счет цветов.

Неправильное количество воды

Не все цветоводы знают, как поливать азалию правильно. Идеально эти цветы растут во влажной, немного дренированной почве. Но если он становится слишком сухой, или слишком мокрый, это быстро приведет к проблемам с цветением.

Глубокого полива один или два раза должно быть достаточно, если не выпадает много дождя. Еще один важный аспект – это мульчирование. Оно нужно для того, чтобы сохранять влагу в земле.

Почва слишком щелочная

Именно неправильный, слишком щелочной грунт для азалии может стать причиной отсутствия цветения. Проверить pH почвы можно самостоятельно. Если окажется, что он не соответствует потребностям растения, вариантов есть несколько:

подкормка серой;

мульчирование сосновой хвоей;

пересадка азалии.

Болезни азалии

Слишком большое количество воды может привести к гнили корней – а это почти точная гарантия, что цветение увидеть вам не удастся. Кроме того, часто атакуют растение и различные насекомые. Во многих регионах основной проблемой становятся клопы, вызывающие пятнистость листьев.

Искать вредителей нужно под листьями, они обычно прячутся на его нижней стороне.

Почему листья азалии желтеют?

Еще одна вещь, которую нужно понять садоводам про азалию – почему листья желтеют. И это – еще один признак того, что куст плохо растет. Растение передает через листья, что испытывает стресс, и нужно как можно скорее разобраться, что же его вызывает. Вот о чем оно может свидетельствовать:

чрезмерный полив;

слишком сухая земля;

проблемы с грибком.

Как размножить азалии?

Размножение азалии не очень сложное, пишет The Spruce. Получить больше растений в сад можно в несколько способов.

Черенкование стебля – нужно срезать черенки из гибких новых стеблей, соскоблить кору с нижней части стебля и погрузить его в раствор для укоренения. После этого посадите черенки в смесь торфа и перлита в горшок. Важный момент в это время для азалии – уход зимой. Переместите горшок в защищенное место, но одновременно не слишком теплое – неотапливаемую веранду и тому подобное.

Отводки – в конце весны или в начале лета нужно найти гибкую ветку и пригнуть ее к земле, а после этого выкопать под ней неглубокую траншею. Свободный конец ветви должен торчать в воздух, а подземный закрепите проволокой или тяжелыми камнями. За год подземная часть ветви разовьет корни.

Семена. Азалии легко растут из приобретенных в магазине семян. Главное, что нужно проверить по семенам азалии – отзывы. А также учитывайте то, что это очень медленный процесс, и нужны по крайней мере 2 – 3 года, чтобы новые кусты зацвели.

Чем подкормить кусты для роскошного цветения?

Весной можно подкормить цветущие кусты необычным, но действенным удобрением из черствого хлеба. Такая ферментированная подкормка содержит азот, фосфор и калий, и благодаря ему появляются не только большие бутоны, но и корни растут сильнее.

Пшеничный или ржаной хлеб нужно нарезать кусочками и засыпать в ведро, после этого залейте до верха водой и накройте крышкой с грузом. Удобрение нужно настаивать неделю, помешивая каждый день.