Догляд за азалією – це непросте завдання що для дачників, що для квітникарів. По-перше, азалія може бути як садовою, так і кімнатною рослиною, і вимоги у них тоді відрізняються, пише Real Simple. Та якщо ви помітили, що рослина втрачає зелене листя чи відмовляється цвісти, діяти потрібно швидко.

Як цвіте азалія?

Азалію в саду помітити легко – ця неймовірна квітка виділяється на тлі решти розкішними рожевими бутонами. Різні сорти азалії можуть давати квіти дещо різних відтінків, і тому часто дачники плутають її з ще однією популярною садовою рослиною.

Коли мовиться про ці два кущі – азалію та рододендрон – різниця між ними не дуже помітна. Втім, одна хитрість допоможе навчитися розрізняти їх. Квіти азалії зазвичай мають п'ять тичинок, а ось в рододендроні їх ховається 10 чи більше.

Окрім того, азалії мають лійкоподібну форму, з пелюстками, зрощеними з боків. А ось квіти рододендронів більші та мають дзвоникоподібну форму.

Тож перед тим, як купити азалію, переконайтеся, що ви обрали саме її, а не схожий рододендрон.

Азалія неймовірно цвіте навесні / Фото Pexels

Чому азалія не цвіте?

Причин, чому азалія вперто відмовляється цвісти, може бути кілька. І часто виявляти, що саме спричинило проблему, доводиться методом спроб і помилок.

Невчасна обрізка

Далеко не всі дачники знають, як обрізати азалію, і чи потрібно це робити взагалі. Обрізка рослині насправді потрібна, та є лише короткий проміжок часу, коли її можна провести без шкоди для квітів.

Зважайте, що азалії зав'язують квіткові бруньки за рік до цвітіння. Тож для того, аби не обрізати гілки, на яких вже є бутони, проводьте обрізку одразу ж після того, як цвітіння закінчиться.

Неправильне освітлення для азалії

Азалія в саду потребує досить багато світла, аби потішити вас рясним та яскравим цвітінням.

Азалії віддають перевагу плямистому сонячному світлу або ранковому сонцю з післяобідньою тінню,

– пояснює садовий дизайнер Кевін Ленхарт.

Азалію в домашніх умовах варто виставляти на південне чи східне підвіконня. А ось надто велика кількість тіні призведе і до меншого цвітіння. Втім, влітку є ще один фактор, на який варто зважати – температура для азалії. Якщо сонце буде надто палючим, це може призвести до пошкодження не лише листя, але й квітів.

В середньому варто забезпечувати для азалії принаймні 4 години сонячного світла в день.

Надто багато азоту

Підживлення азалії не таке просте, як може здатися на перший погляд. Не можна просто взяти будь-яке добриво та сподіватися, що рослина віддячить пишним цвітінням. Якщо ви обрали підживлення з дуже великим вмістом азоту, це може призвести до того, що кущ викине дуже багато листя коштом квітів.

Неправильна кількість води

Не всі квітникарі знають, як поливати азалію правильно. Ідеально ці квіти ростуть у вологому, трохи дренованому ґрунті. Але якщо він стає надто сухий, або ж надто мокрий, це швидко призведе до проблем з цвітінням.

Глибокого поливу один чи два рази має бути достатньо, якщо не випадає багато дощу. Ще один важливий аспект – це мульчування. Воно потрібне для того, аби зберігати вологу в землі.

Ґрунт надто лужний

Саме неправильний, надто лужний ґрунт для азалії може стати причиною відсутності цвітіння. Перевірити pH ґрунту можна самостійно. Якщо виявиться, що він не відповідає потребам рослини, варіантів є кілька:

підживлення сіркою;

мульчування сосновою хвоєю;

пересадка азалії.

Хвороби азалії

Надто велика кількість води може призвести до гнилі коріння – а це майже точна гарантія, що цвітіння побачити вам не вдасться. Окрім того, часто атакують рослину і різноманітні комахи. У багатьох регіонах основною проблемою стають клопи, що викликають плямистість листя.

Шукати шкідників потрібно під листям, вони зазвичай ховаються на його нижній стороні.

Чому листя азалії жовтішає?

Ще одна річ, яку потрібно зрозуміти садівникам про азалію – чому листя жовтіє. І це – ще одна ознака того, що кущ погано росте. Рослина передає через листя, що відчуває стрес, і потрібно якомога швидше розібратися, що ж його спричиняє. Ось про що воно може свідчити:

надмірний полив;

надто суха земля;

проблеми з грибком.

Як розмножити азалії?

Розмноження азалії не дуже складне, пише The Spruce. Отримати більше рослин в сад можна у кілька способів.

Живцювання стебла – потрібно зрізати живці з гнучких нових стебел, зішкребти кору з нижньої частини стебла та занурити його у розчин для вкорінення. Після цього посадіть живці у суміш торфу та перліту в горщик. Важливий момент в цей час для азалії – догляд взимку. Перемістіть горщик у захищене місце, але водночас не надто тепле – неопалювальну веранду тощо.

Відводки – наприкінці весни чи на початку літа потрібно знайти гнучку гілку та пригнути її до землі, а після цього викопати під нею неглибоку траншею. Вільний кінець гілки має стирчати у повітря, а підземний закріпіть дротом чи важким камінням. За рік підземна частина гілки розвине коріння.

Насіння. Азалії легко ростуть з придбаного в магазині насіння. Головне, що потрібно перевірити щодо насіння азалії – відгуки. А також зважайте на те, що це дуже повільний процес, і потрібні принаймні 2 – 3 роки, аби нові кущі зацвіли.

Чим підживити кущі для розкішного цвітіння?

Навесні можна підживити квітучі кущі незвичним, але дієвим добривом з черствого хліба. Таке ферментоване підживлення містить азот, фосфор та калій, і завдяки йому з'являються не тільки більші бутони, але й коріння росте сильніше.

Пшеничний чи житній хліб потрібно нарізати шматочками й засипати у відро, після цього залийте до верху водою та накрийте кришкою з вантажем. Добриво потрібно настоювати тиждень, помішуючи кожного дня.