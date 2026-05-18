Следует запомнить, что пионы – это те цветы, которые могут расти на одном месте 15 – 20 лет, поэтому постоянная пересадка им не нужна, пишет Deccoria.

Именно поэтому пересаживать ее нужно только в том случае, если она несколько лет ослабевает на участке и все реже цветет. В таком случае менять место роста растения нужно только в начале осени, поскольку весенняя пересадка может пиона только навредить.

Почему пион может плохо расти?

Глубина посадки – одна из самых распространенных ошибок. Куст будет энергично расти, давая обильную листву, но не будет цвести. Почки роста, из которых весной появляются цветочные стебли, стоит размещать лишь на 3 – 5 сантиметров ниже поверхности почвы.

Пионы любят расти в плодородной, хорошо дренированной почве с рН 6,0 – 7,0. В тяжелую, глинистую почву стоит добавить в лунку песок и компост для улучшения дренажа.

Какую подкормку приготовить для пионов?

Лучшей подкормкой для пиона считается ферментированное удобрение из черствого хлеба. Дело в том, что в нем есть дрожжи, которые после ферментации активируют почвенные микроорганизмы и способствуют усвоению растением минералов из почвы.

Это удобрение способно заменить азот, фосфор и калий, стимулировав рост корней и образование почек.

Для приготовления нужно нарезать черствый пшеничный или ржаной хлеб на мелкие кусочки и положить в ведро. Тогда все следует залить водой и накрыть ведро тарелкой с грузом на неделю. Содержимое нужно помешивать каждый день.



Через неделю жидкость нужно процедить через сито и развести водой в соотношении 1:3. Этим питательным раствором нужно полить пионы на уровне корней. На один куст – один литр удобрения. Такую подкормку следует применить в мае перед началом цветения.

Вместо черствого хлеба можно растворить 100 граммов свежих хлебопекарных дрожжей в 10 литрах теплой воды.

Зачем пионам опоры?

Если кусты пиона тяжелые, то нужно установить опоры, чтобы тонкие стебли смогли выдержать крупные бутоны. Из-за сильного дождя промокшие цветы потянутся к земле, загрязнятся и могут начать гнить.

Решить проблему смогут опоры. Это могут быть металлические конструкции в форме кольца – побеги прорастут сквозь кольцо и будут выглядеть естественно.

Также это могут быть бамбуковые колья вбиты вокруг куста и соединены джутовой веревкой на высоте 40 сантиметров.

Кроме того, садоводы используют садовую сетку, которую нужно обмотать вокруг куста и закрепить кабельными стяжками.

Важно лишь не загущать побеги вместе, поскольку растению нужна циркуляция воздуха между стеблями, чтобы уменьшить риск появления серой гнили. Пионы особенно подвержены ей во влажные дни.

Чем еще можно подкормить пионы?

Пионы также можно подкормить яичной скорлупой, пишет Interia Kobieta. Она обеспечит кусты достаточной дозой кальция, который укрепит растение и будет способствовать хорошему цветению. Нужно только измельчить скорлупу в ступке или блендере, а потом просто рассыпать под кустом пионов.

Также полезным является удобрение из бананов. Достаточно лишь залить кожуру банана литром воды, закрыть крышкой и дать настояться сутки. Этим раствором нужно полить кусты.

Какое растение посадить рядом с пионом?

Посадка герани рядом с пионами способствует защите от механических повреждений, плохих погодных условий и привлекает полезных насекомых. Герань разрастается достаточно густо, поэтому создает естественный защитный слой, который защищает основание побегов пиона от ветра и сильного дождя.

Кроме того, герань не конкурирует с пионами за питательные вещества и действует как естественная мульча, сохраняя влагу в почве. А это особенно полезно для пионов в жаркие дни.