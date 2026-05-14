Оказывается, что если рядом с пионами посадить правильное растение, то они начнут быстрее расти и будут менее подвержены болезням, пишет Deccoria. Идеальной "соседкой" для пионов считается пепельная герань.

Читайте также Эти 4 многолетника идеально растут в тени: сажайте их в этом мае

Почему пепельную герань стоит сажать рядом с пионами?

Герань начинает цвести в то же время, что и пионы – в июне. Однако цветение ее продолжается вплоть до сентября. Это растение советуют сажать рядом с пионами, поскольку она способна защитить чувствительные побеги цветов.

Стебли пионов подвержены механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Герань разрастается достаточно густо, поэтому создает естественный защитный слой, который защищает основу побегов пиона от ветра и сильного дождя.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Кроме того, герань действует как мульча, предотвращая чрезмерное испарение воды из почвы. А это особенно полезно для пионов в жаркие дни. К тому же, эти растения не конкурируют вместе за питательные вещества в почве, поэтому охотно процветают в общем пространстве.

Особенно стоит отметить герань в том, что она привлекает златоглазок – полезных насекомых, которые охотятся на тлю, которая часто атакует молодые пионы.



Герань полезно сажать рядом с пионами / Фото Pexels

Какие сорта герани выбрать для посадки?

"Jolly Jewel Night" – имеет насыщенно-розовые цветы с бордовыми серединками и фиолетовыми прожилками.

"Балерина" – отличается светло-розовыми цветами, что украшены темными прожилками.

"Лоуренс Флетмен" – имеет розово-фиолетовые цветы.

"Джузеппе" – фиолетовые цветы этого сорта имеют четкие темные прожилки.

Придбати герань можна на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Где посадить герань рядом с пионами?

Герань достаточно быстро растет и известна своей раскидистостью, занимая все доступное пространство. Такова герань корневая и герань кантабрийская. Но в отличие от пионов, герань имеет поверхностную корневую систему.

Это предотвращает конкуренцию растений друг с другом за те же ресурсы. Однако все же лучше сажать рассаду герани на расстоянии 40 – 60 сантиметров от основания пиона.

Такое расстояние обеспечит хорошую циркуляцию воздуха вокруг побегов и защитит пионы от грибковых заболеваний. Пионы и герань любят одинаково расти на солнечном участке, который положительно влияет на их цветение.

Какое удобрение подходит розам?

Есть одно домашнее удобрение, которое легко приготовить дома, пишет Interia Kobieta. Нужно добавить чайную ложку лимонной кислоты до 5 литров отстоянной воды и тщательно перемешать. Это удобрение укрепит корневую систему и подкислит почву.

Уже в начале мая можно подкормить пионы удобрением на основе дрожжей. Нужно растворить 100 граммов дрожжевого кубика в ведре с 10 литрами теплой воды, а через час полить этой смесью пион. Такую обработку можно проводить каждые 2 недели, пока не закончится цветение.

Какие еще есть полезные советы связанные с цветами?

Розы флорибунда, кустовые и плетистые идеально подходят для выращивания в контейнерах. Розам в горшках нужно не менее 6 часов солнечного света и регулярный полив каждые 2 – 3 дня.

Майский уход за лилиями включает в себя включает подкормку до распускания почек, использование калийных удобрений для стимуляции цветения и борьбу с вредителями, такими как лилейные жуки.