Виявляється, що якщо поруч з півоніями посадити правильну рослину, то вони почнуть швидше рости й будуть менш схильні до хвороб, пише Deccoria. Ідеальною "сусідкою" для півоній вважається попеляста герань.

Чому попелясту герань варто садити поруч з півоніями?

Герань починає цвісти в той самий час, що й півонії – у червні. Проте цвітіння її триває аж до вересня. Цю рослину радять садити поруч з півоніями, оскільки вона здатна захистити чутливі пагони квітів.

Стебла півоній схильні до механічних пошкоджень та несприятливих погодних умов. Герань розростається досить густо, тому створює природний захисний шар, який захищає основу пагонів півонії від вітру та сильного дощу.

Крім того, герань діє як мульча, запобігаючи надмірному випаровуванню води з ґрунту. А це особливо корисно для півоній у спекотні дні. До того ж, ці рослини не конкурують разом за поживні речовини в ґрунті, тому залюбки процвітають у спільному просторі.

Особливо варто відзначити герань в тому, що вона приваблює золотоочок – корисних комах, які полюють на попелицю, яка часто атакує молоді півонії.



Герань корисно садити поруч з півоніями / Фото Pexels

Які сорти герані обрати для посадки?

"Jolly Jewel Night" – має насичено-рожеві квіти з бордовими серединками та фіолетовими прожилками.

"Балерина" – вирізняється світло-рожевими квітами, що прикрашені темними прожилками.

"Лоуренс Флетмен" – має рожево-фіолетові квіти.

"Джузеппе" – фіолетові квіти цього сорту мають чіткі темні прожилки.

Де посадити герань поруч з півоніями?

Герань досить швидко росте і відома своєю розлогістю, займаючи увесь доступний простір. Такою є герань коренева та герань кантабрійська. Та на відміну від півоній, герань має поверхневу кореневу систему.

Це запобігає конкуренції рослин одна з одною за ті самі ресурси. Однак все ж таки краще садити розсаду герані на відстані 40 – 60 сантиметрів від основи півонії.

Така відстань забезпечить хорошу циркуляцію повітря навколо пагонів та захистить півонії від грибкових захворювань. Півонії та герань люблять однаково рости на сонячній ділянці, яка позитивно впливає на їхнє цвітіння.

Є одне домашнє добриво, яке легко приготувати вдома, пише Interia Kobieta. Потрібно додати чайну ложку лимонної кислоти до 5 літрів відстояної води й ретельно перемішати. Це добриво зміцнить кореневу систему й підкислить ґрунт.

Вже на початку травня можна підживити півонії добривом на основі дріжджів. Потрібно розчинити 100 грамів дріжджового кубика у відрі з 10 літрами теплої води, а за годину полити цією сумішшю півонію. Таку обробку можна проводити кожні 2 тижні, поки не закінчиться цвітіння.

