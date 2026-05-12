Перед початком вирощування варто обрати необхідний сорт, оскільки не всі троянди здатні рости в горщиках, пише Martha Stewart. Найкраще у контейнерах ростуть троянди флорибунда, кущові й плетисті.

Читайте також Найбільша помилка: у який період не можна підживлювати троянди

Який горщик обрати для троянд?

Фахівці радять обирати широкий горщик глибиною 40 – 50 сантиметрів, щоб забезпечити достатньо місця для розвитку коренів. Гарним вибором є біорозкладні контейнери, які сприяють дренажу й запобігають затримці коренів.

Як доглядати за трояндами у горщиках?

Для хорошого росту трояндам потрібне сонце, дренований ґрунт, достатня вологість і підживлення, яке стимулюватиме ріст і цвітіння.

Вибір ґрунту

Троянди в горщиках слід садити в добре дреновану ґрунтову суміш, яка збагачена органічними речовинами.

Сонячне світло

Трояндам у горщиках потрібно щонайменше 6 годин прямого сонячного світла кожного дня.

Сонячне світло сприяє сильному росту та рясному цвітінню. Без достатньої кількості світла троянди можуть давати менше квітів і мати проблеми з ростом,

– зазначив експерт Вес Гарвелл.

Полив

Ґрунт у контейнерах швидше висихає, тому троянди слід поливати кожних 2 – 3 дні. Поливати квіти потрібно в помірній кількості, оскільки занадто сильна волога призведе до пожовтіння листя.

Внесення добрива

Підживлення троянд впливає на рясне цвітіння, тому добрива потрібно вносити впродовж вегетаційного періоду. Квіти потрібно підгодовувати збалансованим добривом, спеціально розробленим для троянд.

Обрізка

Троянди у контейнерах потрібно обрізати на початку весни. Легку обрізку також можна зробити після першого цвітіння.

"Видалення пошкоджених пагонів допомагає покращити циркуляцію повітря та спрямовує енергію рослини на нове зростання. Правильна обрізка також сприяє більш пишному росту рослин та рясному цвітінню", – додав садівник Вес Гарвелл.

Як посадити троянди в контейнер?

Горщик відповідного розміру потрібно наповнити наполовину ґрунтом, а тоді розпушити. Троянду треба помістити так, щоб місце зрощення бруньок знаходилося нижче лінії ґрунту, а тоді засипати і ущільнити ґрунт навколо рослини. Тоді рослину потрібно добре полити, щоб допомогти ґрунту осісти й усунути повітряні кишені.

Придбати горщики та ґрунт для посадки троянд можна на Промі. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Які сорти троянд можна посадити на ділянці?

На ютуб-каналі "Сучасні квітники" дачниця розповіла про 3 найпопулярніші види троянд, які можна висадити на власній ділянці.

Сорт "Леонардо да Вінчі"

Троянди виростають висотою від 60 до 120 сантиметрів. Бутони діаметром 7 – 10 сантиметрів мають густомахровий вигляд, а квіти стійкі до спеки чи дощу. Після посадки починають рости вже в перший рік.

Сорт "Red Леонардо да Вінчі"

Кущі цих троянд вирізняються великою кількістю бутонів і насиченим червоним кольором. Садити цей сорт варто в сонячному місці, щоб захистити від холодного вітру.

Сорт "Помпонелла"

Бутони цього сорту схожі на маленькі півонії. Кущ може вирости до 2 метрів у висоту й 1,5 метра у ширину. "Помпонелла" стійка до захворювань, тому садівники часто її обирають.

Як підживити троянди чаєм?

Садівники рекомендують використовувати використані чайні пакетики як добриво для троянд, оскільки вони містять азот і калій, що сприяють росту і цвітінню рослин.

Після чаювання пакетики слід збирати десь тиждень у контейнер. Коли їх назбирається вже достатньо багато, можна розривати їх та висипати у миску. Все, що потрібно зробити – це посипати чайне листя навколо куща троянди.