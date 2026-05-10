Цієї весни троянди можуть розвиватися досить повільно, але цьому є пояснення, йдеться на ютуб-каналі "Розмовляючої з квітами".

Дачниця каже, що причиною є холодна весна і нестабільна температура. Через такий затяжний холод рослини наче "завмерли".

Чим підживити троянди?

Переживати про те, що троянди так і не зацвітуть – не варто. Як тільки настане стабільне тепло, вони швидко активізуються.

На початку травня рослини починають нарощувати пагони, тому їм потрібен азот. Його можна отримати в аміачній селітрі, сечовині чи кальцієвій селітрі. Підійдуть також органічні настої – коров’як чи курячий послід.

Після появи перших бутонів потрібно змістити фокус на удобрення калієм і фосфором. У цей час потрібно підживлювати троянди обприскуванням по листю – таким чином поживні речовини швидше почнуть засвоюватися.

Садівники можуть скористатися монофосфатом калію чи спеціальними комплексами з високим вмістом фосфору.

Що може зіпсувати цвітіння?

Для стимулювання появи нових пагонів від основи куща, застосовують сульфат магнію. Однак таке підживлення варто використати до кінця травня.

Пізніше внесення може призвести до того, що молоді пагони не встигнуть зміцніти перед холодами.

Однак недосвідчені садівники можуть зробити одну помилку – підживити троянди під час цвітіння. Коли троянди вже почали розкривати бутони, то від добрив уже треба відмовитися. У цей період рослині потрібен лише регулярний полив.

Коли потрібно поливати троянди?

Поливати троянди завжди потрібно рано вранці, пише Real Simple. Полив вранці корисний тим, що дозволяє воді на листках висохнути впродовж дня. Якщо ж полити кущі ввечері, то вологе листя за ніч може привабити шкідників, а також призвести до грибкових проблем.

Найбільшою помилкою вважається полив в обід, коли сильна спека. Сонце в цей час доби буквально обпалить листя, тому від такого поливу буде лише більше шкоди, аніж користі.

Як правильно тримати бузок у вазі?

Для довготривалого збереження бузку у вазі, потрібно обрізати стебла, а тоді злегка пошкодити їх молотком чи ножицями, щоб гілка могла краще пити воду. Додатково варто видалити листя нижче ватерлінії.

Рекомендується використовувати міцну вазу з холодною водою, оновлювати її щодня, а також додати поживну суміш з води, цукру та оцту.