Этой весной розы могут развиваться достаточно медленно, но этому есть объяснение, говорится на ютуб-канале "Разговаривающей с цветами".

Дачница говорит, что причиной является холодная весна и нестабильная температура. Из-за такого затяжного холода растения как будто "замерли".

Чем подкормить розы?

Переживать о том, что розы так и не зацветут – не стоит. Как только наступит стабильное тепло, они быстро активизируются.

В начале мая растения начинают наращивать побеги, поэтому им нужен азот. Его можно получить в аммиачной селитре, мочевине или кальциевой селитре. Подойдут также органические настои – коровяк или куриный помет.

После появления первых бутонов нужно сместить фокус на удобрение калием и фосфором. В это время нужно подкармливать розы опрыскиванием по листьям – таким образом питательные вещества быстрее начнут усваиваться.

Садоводы могут воспользоваться монофосфатом калия или специальными комплексами с высоким содержанием фосфора.

Что может испортить цветение?

Для стимулирования появления новых побегов от основания куста, применяют сульфат магния. Однако такую подкормку стоит использовать до конца мая.

Позднее внесение может привести к тому, что молодые побеги не успеют окрепнуть перед холодами.

Однако неопытные садоводы могут совершить одну ошибку – подкормить розы во время цветения. Когда розы уже начали раскрывать бутоны, то от удобрений уже надо отказаться. В этот период растению нужен только регулярный полив.

Когда нужно поливать розы?

Поливать розы всегда нужно рано утром, пишет Real Simple. Полив утром полезен тем, что позволяет воде на листьях высохнуть в течение дня. Если же полить кусты вечером, то влажные листья за ночь может привлечь вредителей, а также привести к грибковым проблемам.

Самой большой ошибкой считается полив в обед, когда сильная жара. Солнце в это время суток буквально обожжет листья, поэтому от такого полива будет только больше вреда, чем пользы.

Как правильно держать сирень в вазе?

Для долговременного сохранения сирени в вазе, нужно обрезать стебли, а потом слегка повредить их молотком или ножницами, чтобы ветка могла лучше пить воду. Дополнительно следует удалить листья ниже ватерлинии.

Рекомендуется использовать прочную вазу с холодной водой, обновлять ее ежедневно, а также добавить питательную смесь из воды, сахара и уксуса.