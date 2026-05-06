Фиолетовая или белая сирень способна оживить интерьер и наполнять дом приятным ароматом, пишет Good Housekeeping.

Читайте также Что подарить маме на День матери: 10 идей, которые точно удивят

Для вазы нужно подбирать те ветви сирени, которые имеют примерно 70% уже открытых цветков. Далее надо запомнить несколько важных правил.

Как хранить сирень в вазе?

Начните с обрезки

Для срезки сирени нужно использовать чистые, острые садовые ножницы или секаторы, которые легко срезают стебли и не повреждают их. Стебли стоит выбирать крепкие, чтобы они смогли выдержать вес цветов.

Подготовьте правильно стебли

Сирень имеет деревянистый стебель, поэтому не так легко поглощает воду, как цветы. Чтобы помочь ей лучше "пить" воду, надо слегка повредить конец стебля – побить молотком или разрезать вдоль ножницами.

Таким образом откроются внутренние волокна, и вода начнет лучше поглощаться. Этот способ также может подойти и для других веток с цветами, к примеру, форзиции или магнолии.

Перед тем, как положить веточки сирени в вазу, нужно удалить любые листья, которые могут находиться ниже ватерлинии. Если листья начнут намокать в воде, то это приведет к росту бактерий.



Советы помогут простоять сирени гораздо дольше / Фото Pinterest

Выберите прочную вазу

Ваза для веток сирени должна быть прочной, чтобы выдержать их вес. Наполнить ее надо холодной водой, перекрестив стебли для структуры и баланса. Обновлять воду нужно каждый день.

Какую питательную смесь сделать для сирени?

Как пишет Interia Kobieta, для сирени можно приготовить дома питательную смесь. Нужно лишь 0,5 литров холодной кипяченой воды с добавлением чайной ложки сахара и чайной ложки уксуса. Это средство снижает pH воды, предотвращая рост бактерий.

Поживні суміші для квітів можна придбати на Промі. Покупки на Prom можна оформлювати зі смартфона через мобільний застосунок: у ньому доступні пошук товарів, оплата та відстеження замовлень. Додаток входить до топ-3 категорії “Покупки” в українському App Store і має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Сирень не стоит держать под воздействием прямых солнечных лучей. А еще нельзя ставить вазу рядом с яблоками и бананами, поскольку они выделяют этилен, который ускоряет созревание овощей.

Какие цветы не нуждаются в уходе?

Цветоводы рекомендуют посадить на участке несколько цветов, которые быстро растут и не нуждаются в особом уходе. В список входит:

космея;

флоксы;

розы;

супертунии;

бальзаминники.

Каждый вид имеет свои преимущества, такие как устойчивость к засухе или возможность расти в тени, что делает их идеальными для разных условий сада.