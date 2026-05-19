На самом деле сжигание сухостоя наносит гораздо больше вреда, чем пользы, рассказывают в телеграмм-канале ГСЧС Украины.

Дело в том, что огонь истощает почву, разрушает экосистему и может вызвать масштабные пожары. Зато растительные остатки можно превратить в полезное удобрение с помощью компостирования.

Какие есть самые распространенные мифы о сжигании сухой травы и листьев?

Пепел удобряет почву

Миф – огонь уничтожает микрофлору, гумус и истощает землю

После сжигания быстро вырастет новая трава

Миф – с каждым разом на участке растительность будет становиться более истощенной, а полностью экосистема восстановится через несколько лет.

Сжигание сухостоя – это опасный способ очистить участок

Правда – он создает угрозу возникновения масштабного пожара с разрушительными последствиями не только для почвы, но и для окружающей среды и людей.

Сжигание сухостоя помогает бороться с вредителями

Миф – огонь уничтожает все на своем пути, в том числе полезных жителей экосистемы – пчел, дождевых червей и других.

Животные успевают убежать от огня

Миф – пламя очень быстро распространяется, поэтому некоторые животные не успевают спастись: ежи, зайчата и птицы массово погибают в огне.

Если контролировать огонь, можно сжигать сухие листья и траву

Миф – огонь очень сложно контролировать, а только одной искры достаточно, чтобы пожар приобрел значительные масштабы.

Распространение информации помогает предотвращать распространение пожаров

Правда – расскажите другим об опасности сжигания сухостоя во время полевых работ, чтобы уменьшить риск возникновения пожаров.

Вместо сжигания сухой травы и листьев, стоит выбирать более безопасные методы уборки – к примеру, компостирования. Это не только поможет избежать пожаров, но и принесет пользу почве и растениям.

Что делать со скошенной травой?

Чтобы не жечь сухую скошенную траву, ее следует использовать сразу для образования удобрения, пишет Epic Gardening. В траве содержится много питательных веществ, которые являются полезными для растений. Сюда входит азот, фосфор, калий и различные микроэлементы.

Достаточно просто рассыпать скошенную траву на участке, а потом перекопать ее с почвой. Благодаря этому она быстро разложится, высвобождая питательные вещества для культур.

