Насправді спалювання сухостою завдає значно більше шкоди, ніж користі, розповідають у телеграм-каналі ДСНС України.

Річ у тому, що вогонь виснажує ґрунт, руйнує екосистему та може спричинити масштабні пожежі. Натомість рослинні залишки можна перетворити на корисне добриво за допомогою компостування.

Які є найпоширеніші міфи про спалювання сухої трави і листя?

Попіл удобрює ґрунт

Міф – вогонь знищує мікрофлору, гумус та виснажує землю

Після спалювання швидко виросте нова трава

Міф – з кожним разом на ділянці рослинність ставатиме більш виснаженою, а повністю екосистема відновиться через кілька років.

Спалювання сухостою – це небезпечний спосіб очистити ділянку

Правда – він створює загрозу виникнення масштабної пожежі з руйнівними наслідками не лише для ґрунту, але й для навколишнього середовища та людей.

Спалювання сухостою допомагає боротися зі шкідниками

Міф – вогонь знищує все на своєму шляху, у тому числі корисних мешканців екосистеми – бджіл, дощових черв’яків та інших.

Тварини встигають втекти від вогню

Міф – полум’я дуже швидко поширюється, тому деякі тварини не встигають врятуватися: їжаки, зайченята та птахи масово гинуть у вогні.

Якщо контролювати вогонь, можна спалювати сухе листя та траву

Міф – вогонь дуже складно контролювати, а лише однієї іскри достатньо, щоб пожежа набула значних масштабів.

Поширення інформації допомагає запобігати поширенню пожеж

Правда – розкажіть іншим про небезпеку спалювання сухостою під час польових робіт, щоб зменшити ризик виникнення пожеж.

Замість спалювання сухої трави та листя, варто обирати безпечніші методи прибирання – до прикладу, компостування. Це не лише допоможе уникнути пожеж, але й принесе користь ґрунту та рослинам.

Що робити зі скошеною травою?

Щоб не палити суху скошену траву, її варто використати одразу для утворення добрива, пише Epic Gardening. У траві міститься багато поживних речовин, які є корисними для рослин. Сюди входить азот, фосфор, калій та різні мікроелементи.

Достатньо просто розсипати скошену траву на ділянці, а тоді перекопати її з ґрунтом. Завдяки цьому вона швидко розкладеться, вивільняючи поживні речовини для культур.

