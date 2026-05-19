Рослини, политі газованою водою, виявляється, ростуть краще за ті, які поливали звичайною, пише Southern Living. Але перед тим, як бігти в магазин за пляшкою води, слід врахувати кілька нюансів.

Чи можна поливати рослини газованою водою?

Виявляється, відповідь на це запитання може суттєво відрізнятися залежно від того, яка саме газована вода опинилася у вас вдома. Наприклад, натрій та рослини краще не суміщати – надто велика кількість солоної води може вбити ваші рослини.

Мінеральна вода часто містить цю речовину, тож на це потрібно зважати перед покупкою.

Ще один заборонений продукт – це цукор, і часто в газованих напоях можна знайти і його. Та експерименти щодо того, чи допомагає солодка вода рослинам краще рости, показали, що відповідь очевидна – ні.

Вміст мінералів у газованій воді також може відрізнятися залежно від марки. Часто в неї входять кальцій, магній, калій, залізо та інші. Усі ці мікроелементи насправді корисні для рослин, та надмірна кількість кальцію чи магнію все ж може спричинити певні проблеми.

Отож, висновок такий: поливати рослини газованою водою можна, але робити це потрібно з розумом. Обирайте воду без додавання солі чи цукру, а також не робіть це щодня. А ось пляшка газованої води кілька разів на місяць може зробити справжні дива з вазонами.



Рослини можна поливати газованою водою / Фото Pexels

Чи можна поливати рослини чаєм?

Так, виявляється, використовувати для поливу можна не лише газовану воду, але й чай. Тут правило таке саме, як і у попередньому випадку – він не має бути солодким, пише The Spruce.

Рослини від поливу чаєм починають рости швидше та краще, але важливо дотримуватися кількох важливих правил.

Дайте чаю охолонути перед поливом. Наливайте обережно. Не використовуйте будь-які добавки до чаю.

Чим ще можна поливати рослини?

Якщо вдома знайдеться трохи черствого хліба, викидати його точно не варто. Якщо його замочити водою, можна отримати несподівано потужне добриво, що ідеально підійде і для кімнатних рослин, і для садових кущів. Це ферментоване підживлення замінює азот, калій та фосфор, що неймовірно важливі для росту будь-яких рослин.

А з кухонних відходів для підживлення квітів можна використовувати також і яєчну шкаралупу.