Перед посадкою помідорів, ґрунт бажано збагатити органічними добривами, щоб покращити структуру й забезпечити розсаду усіма необхідними елементами, пише Deccoria.

Читайте також Вже час пересаджувати помідори у ґрунт: основні правила для неймовірного врожаю

Які добрива потрібні помідорам?

Помідорам потрібен азот, фосфор, калій, кальцій, магній та інші численні мікроелементи. Азот відповідає за нарощення зеленої маси, а фосфор підтримує розвиток коренів та формування квіток.

Калій у свою чергу регулює водний баланс. Кальцій теж не менш важливий, оскільки його відсутність може призвести до гнилі квіток.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Крім макроелементів, помідори потребують мікроелементів – бору, заліза, марганцю, міді та цинку. Вони впливають на цвітіння, зав’язування плодів та колір шкірки.



Помідори люблять підживлення / Фото Pexels

Після пересадки розсади у відкритий ґрунт потрібно особливу увагу приділити фосфору та помірній кількості азоту, який стимулює розвиток стебел і листя. Якщо азоту мало, то це можна помітити на листі – воно стане білуватим чи жовтуватим.

Потреба в поживних речовинах є найбільшою з початку цвітіння і аж до інтенсивного росту плодів. У цей час помідори поглинають найбільше калію, а також азоту, кальцію та магнію.

Які добрива вибрати – органічні чи мінеральні?

Органічні добрива підвищують родючість ґрунту, а мінеральні відповідають за дефіцит конкретних поживних речовин.

Добрива з органіки (сидератів, компосту, біогумусу тощо) діють повільніше, але поступово вивільняють азот, фосфор, калій та мікроелементи.

Мінеральні добрива – це вже концентровані препарати у гранульованій, порошкоподібній чи рідкій формі, які діють швидко після розчинення у воді. Якщо помітне погане цвітіння чи пожовтіння листя, то проблему вдасться швидше вирішити.

Розсаду помідорів можна придбати на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Коли підживлювати помідори?

Перше підживлення розсади варто проводити через 2 тижні після пікірування помідорів, використовуючи розведене добриво для томатів. Коли рослини вже добре вкоріняться, наступне підживлення радять проводити через 3 тижні після посадки.

Що не можна садити поруч з помідорами?

Поруч з розсадою помідорів не можна садити певні види рослин, оскільки вони почнуть конкурувати за воду, світло і поживні речовини, пише Focus Garden.

До прикладу, помідори і картопля не можуть рости разом, оскільки бульби забирають поживні речовини і воду з ґрунту, послаблюючи томати. Перець та баклажани здатні привабити на ділянку шкідників, а от кукурудза чарез високе зростання може затінити помідори.

Крім того, поруч не радять садити хрестоцвіті овочі (капуста, броколі, цвітна капуста), які конкурують за воду й поживні речовини.

Як врятувати витягнуту розсаду помідорів?

Витягнуту розсаду томатів слід висаджувати під кутом 45 градусів, щоб стимулювати утворення додаткового коріння. Для цього потрібно викопати не звичайну глибоку ямку, а похилу лунку, у яку поміститься частина стебла разом зі справжнім листям.

Для покращення росту після висадки рекомендується поливати рослини розчином стимулятора росту, наприклад, корневіном.