Садівник Іш Камран розповів у своєму інстаграмі, що секрет такого підживлення ховається у високому вмісті калію. Цей елемент допомагає рослинам активніше формувати бутонам, а плодам – підтримувати ріст впродовж всього сезону.

Що можна підживити добривом для томатів?

Досвідчені городники давно використовують томатне підживлення для садових культур. Добриво дає помітний ефект, якщо його використовувати для петуній, підвісних ампельних рослин чи квітучих культур.

Калій стимулює утворення нових бутонів, тож клумби виглядають набагато яскравішими й квітучими.

Доволі корисним таке підживлення є для гліцинії – ліаноподібної рослини з фіолетовими квітами. Рослину варто підживлювати раз на тиждень томатним добривом. Калій допоможе спрямувати сили не лише на зелень, але й на формування квітів.

Крім того, таке підживлення підходить для їстівних культур: полуниці, томатів, дині, кабачків, огірків, гарбузів тощо. Полуниця при достатній кількості калію може давати рясний урожай і формувати якісніші плоди.

Рекомендована пропорція використання добрива – 20 мілілітрів на 4,5 літра води. Найкращий ефект дає використання в період активного росту влітку.

Калій доволі важливий, бо відповідає за ріст рослин, якість цвітіння і плодоношення. Завдяки ньому рослини можуть формувати більше квітів і давати більші плоди.

Біля яких рослин садити помідори?

Щоб помідори виросли солодкими, поряд з ними варто посадити базилік, настурції та чорнобривці, пише Express. Посадка цих рослин біля помідорів допомагає відлякати шкідників та покращити їхній смак.

Настурції корисні на ділянці тим, що завдяки своєму різкому аромату відлякують від помідорів білокрилок і попелиць. Крім того, поруч з томатами також можна садити перець, шпинат, салат і моркву. Їхнє сусідство допоможе помідорам успішно проростати все літо.

Як врятувати витягнуту розсаду помідорів?

Витягнуту розсаду томатів слід висаджувати під кутом 45 градусів, щоб стимулювати утворення додаткового коріння. Для цього потрібно викопати не звичайну глибоку ямку, а похилу лунку, у яку поміститься частина стебла разом зі справжнім листям.

Для покращення росту після висадки рекомендується поливати рослини розчином стимулятора росту, наприклад, корневіном.