Зменшити кількість комарів можна навіть без використання хімічних засобів, пише Martha Stewart. Садівники радять звернути увагу на рослини, які зможуть прикрасити подвір’я й відлякати комах.

Які рослини можуть відлякати комарів?

Висаджувати ароматні рослини варто біля входу в будинок, поруч із зонами відпочинку, терасами чи біля вікон.

Найвідомішою рослиною для посадки вважається котяча м’ята. Вона швидко розростається, має сіро-зелене листя й дрібні квіти з фіолетовими відтінками. Її природні речовини діють як репелент.

Також популярною є цитронела. Її запах часто використовують у засобах проти комах. Рослина має виражений цитрусовий запах і підходить для відкритого ґрунту чи вирощування у горщиках.

Боротися з комарами зможе навіть лаванда, яка добре переносить спеку і посуху. Її аромат приємний людям, але неприємний для комах. Крім того, квіти лаванди приваблюють бджіл та інших запилювачів.



Лаванда здатна відлякати комарів / Фото Pexels

М’ята теж корисна завдяки тому, що різкий запах допомагає відлякувати комах. Проте через здатність швидко розростатися, рослину радять вирощувати у контейнерах.

Базилік має сильний аромат, а щоб запах став ще інтенсивнішим, листя можна злегка приминати. Крім комарів, рослина допомагає стримати й інших шкідників.

Серед популярних рослин для захисту подвір’я від комах часто згадують про чорнобривці. Вони невибагливі у догляді, можуть квітнути майже все літо і захищають грядки від колорадських жуків і слимаків.

Лемонграс теж належить до природних репелентів. У ньому міститься олія цитронели, яка має виражений лимонний аромат.

Варто звернути увагу на шавлію та розмарин. Ці обидві рослини багаті на ефірні олії й мають досить насичений аромат, який допомагає відлякувати комарів.

Для комах неприємними є аромати рослин родилини аліумових – цибулі, часнику, шалоту та цибулі-порею. Їх легко вирощувати, а різкий запах створить додатковий природний бар’єр.

До списку увійшли також герань і меліса та дикий бергамот, які захищають сад від надокучливих комарів.

Як відлякати мурах з клумби?

Звичайний столовий оцет, який ми використовуємо в кулінарії, здатен відлякати мурах з клумби, пише Express. Потрібно лише змочити ватні спонжики в оцет й розкласти їх по клумбі, грядках чи поруч з мурашниками.

Дачники радять це робити у сухий та сонячний день, щоб збити запах мурашиних стежок. Комахи переносять попелицю до троянд, тому від них треба позбуватися.

Як захистити сад від птахів?

Для захисту ягід і фруктів від птахів використовуються світловідбиваючі об'єкти. Ефективно допомагають диско-кулі або компакт-диски. На одне фруктове дерево потрібно кілька таких кульок на різній висоті, щоб захистити більшість плодів.

Ці предмети створюють раптові спалахи світла та візуальні спотворення, що відлякують птахів, імітуючи небезпеку.