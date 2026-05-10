Досвідчені дачники вже давно знають, що садити город абияк не можна, адже сусідство рослин дуже сильно впливає на урожай. Деякі культури можуть призвести до того, що полуниці не буде зовсім, а ось інші – зроблять її смачнішою та здоровішою, пише Martha Stewart.

Які рослини посадити біля полуниці?

Шпинат

Одна з проблем дачників, що видається вічною – це бур'яни. Та посадка шпинату поряд з полуницею допоможе її розв'язати принаймні частково, адже ця салатна культура чудово пригнічує ріст усього зайвого. Окрім того, шпинат корисний і для того, аби зберігати вологу у ґрунті, а також може забезпечити захист та тінь для кущиків полуниці.



Шпинат добре росте біля полуниці / Фото Pexels

Кріп

Звичайнісінький кріп принесе більше користі біля полуниці, ніж більшість дачників здогадуються. Під час цвітіння він приваблює запилювачів, що згодом їдять небажаних шкідників: трипсів та попелиць.

Кріп можна посадити біля полуниці / Фото Pexels

Чорнобривці

Якщо зазвичай ви садите чорнобривці у подвір'ї та саду, цьогоріч слід замислитися над тим, аби перенести грядку з помаранчевими квітами на город, прямо до полуниці. Аромат цих яскравих квітів діє як природний репелент для багатьох шкідників – попелиці, білокрилки та нематод.



Чорнобривці корисні на городі / Фото Pexels

Шавлія

Ця рослина також корисна для відлякування шкідників, але вже іншим чином: активні сполуки у листі шавлії пахнуть так сильно, до якісно маскують запах полиці. Окрім того, цвітіння шавлії привабить до полуниці корисних запилювачів: бджіл, ос та метеликів.



Шавлія маскує запах ягід / Фото Pexels

Базилік

В оліях базиліка міститься метилевгенол – корисна речовина, що відлякує комарів, мух, білокрилок, попелиць та трипсів. Усі ці комахи дуже полюбляють ласувати полуницею, але з базиліком поряд навіть не наблизяться до посадок.



Базилік відлякує комах / Фото Pexels

Що не варто садити біля полуниці?

Звісно, є й кілька рослин, які можуть значно погіршити очікуваний урожай – і для них краще знайти ділянку на городі якомога далі від кущиків полуниці. Ось найбільш небажані компаньйони, пише The Spruce.

Помідори схильні до вертицильозного в'янення – грибка, що швидко поширюється і на полуницю.

схильні до вертицильозного в'янення – грибка, що швидко поширюється і на полуницю. Баклажани – можуть хворіти на ті ж хвороби, що й полуниця, та перехресно заражатимуться.

– можуть хворіти на ті ж хвороби, що й полуниця, та перехресно заражатимуться. Перець – це ще один представник родини пасльонових, що не надто добре уживається на сусідніх грядках з полуницею.

– це ще один представник родини пасльонових, що не надто добре уживається на сусідніх грядках з полуницею. Хрестоцвітні овочі – не варто садити біля полуниці капусту, кале, брюссельську капусту тощо, адже ці рослини можуть затримувати ріст полуниці.

Чим підживити полуницю?

Для того, аби отримати максимальний урожай полуниці, недостатньо просто обрати гарних рослин-компаньйонів. Потрібно також подбати і про якісні добрива – і у травні дачники радять зосередитися на фосфорно-калійних підживленнях. Вони покращать не лише зовнішній вигляд ягід, але й смак.

Але якщо ви помітили, що рослини на грядках слабкі і їх часто вражають шкідники, тоді потрібно подбати про захист, і на допомогу прийде йодно-дріжджеве добриво.