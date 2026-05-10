Опытные дачники уже давно знают, что сажать огород кое-как нельзя, ведь соседство растений очень сильно влияет на урожай. Некоторые культуры могут привести к тому, что клубники не будет совсем, а вот другие – сделают ее вкуснее и здоровее, пишет Martha Stewart.

Какие растения посадить возле клубники?

Шпинат

Одна из проблем дачников, что кажется вечной – это сорняки. И посадка шпината рядом с клубникой поможет ее решить по крайней мере частично, ведь эта салатная культура прекрасно подавляет рост всего лишнего. Кроме того, шпинат полезен и для того, чтобы сохранять влагу в почве, а также может обеспечить защиту и тень для кустиков клубники.



Укроп

Обычный укроп принесет больше пользы возле клубники, чем большинство дачников догадываются. Во время цветения он привлекает опылителей, что впоследствии едят нежелательных вредителей: трипсов и тлей.

Бархатцы

Если обычно вы сажаете бархатцы во дворе и саду, в этом году следует задуматься над тем, чтобы перенести грядку с оранжевыми цветами на огород, прямо к клубнике. Аромат этих ярких цветов действует как природный репеллент для многих вредителей – тли, белокрылки и нематод.



Шалфей

Это растение также полезно для отпугивания вредителей, но уже другим образом: активные соединения в листьях шалфея пахнут так сильно, до качественно маскируют запах полки. Кроме того, цветения шалфея привлечет к клубнике полезных опылителей: пчел, ос и бабочек.



Базилик

В маслах базилика содержится метилевгенол – полезное вещество, отпугивающее комаров, мух, белокрылок, тлей и трипсов. Все эти насекомые очень любят лакомиться клубникой, но с базиликом рядом даже не приблизятся к посадкам.



Что не стоит сажать возле клубники?

Конечно, есть и несколько растений, которые могут значительно ухудшить ожидаемый урожай – и для них лучше найти участок на огороде подальше от кустиков клубники. Вот наиболее нежелательные компаньоны, пишет The Spruce.

Помидоры подвержены вертициллезному увяданию – грибка, что быстро распространяется и на клубнику.

подвержены вертициллезному увяданию – грибка, что быстро распространяется и на клубнику. Баклажаны – могут болеть теми же болезнями, что и клубника, и перекрестно заражаться.

– могут болеть теми же болезнями, что и клубника, и перекрестно заражаться. Перец – это еще один представитель семейства пасленовых, что не слишком хорошо уживается на соседних грядках с клубникой.

– это еще один представитель семейства пасленовых, что не слишком хорошо уживается на соседних грядках с клубникой. Крестоцветные овощи – не стоит сажать возле клубники капусту, кале, брюссельскую капусту и т.д., ведь эти растения могут задерживать рост клубники.

Чем подкормить клубнику?

Для того, чтобы получить максимальный урожай клубники, недостаточно просто выбрать хорошие растения-компаньоны. Нужно также позаботиться и о качественных удобрениях – и в мае дачники советуют сосредоточиться на фосфорно-калийных подкормках. Они улучшат не только внешний вид ягод, но и вкус.

Но если вы заметили, что растения на грядках слабые и их часто поражают вредители, тогда нужно позаботиться о защите, и на помощь придет йодно-дрожжевое удобрение.