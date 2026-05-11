Уменьшить количество комаров можно даже без использования химических средств, пишет Martha Stewart. Садоводы советуют обратить внимание на растения, которые смогут украсить двор и отпугнуть насекомых.

Читайте также Клубника вырастет размером с кулак: посадите возле нее эти 5 растений

Какие растения могут отпугнуть комаров?

Высаживать ароматные растения стоит у входа в дом, рядом с зонами отдыха, террасами или у окон.

Самым известным растением для посадки считается кошачья мята. Она быстро разрастается, имеет серо-зеленые листья и мелкие цветы с фиолетовыми оттенками. Ее природные вещества действуют как репеллент.

Также популярной является цитронелла. Ее запах часто используют в средствах против насекомых. Растение имеет выраженный цитрусовый запах и подходит для открытого грунта или выращивания в горшках.

Бороться с комарами сможет даже лаванда, которая хорошо переносит жару и засуху. Ее аромат приятен людям, но неприятен для насекомых. Кроме того, цветы лаванды привлекают пчел и других опылителей.



Лаванда способна отпугнуть комаров / Фото Pexels

Мята тоже полезна благодаря тому, что резкий запах помогает отпугивать насекомых. Однако из-за способности быстро разрастаться, растение советуют выращивать в контейнерах.

Базилик имеет сильный аромат, а чтобы запах стал еще более интенсивным, листья можно слегка приминать. Кроме комаров, растение помогает сдержать и других вредителей.

Среди популярных растений для защиты двора от насекомых часто вспоминают о бархатцы. Они неприхотливы в уходе, могут цвести почти все лето и защищают грядки от колорадских жуков и слизней.

Лемонграсс тоже относится к природным репеллентам. В нем содержится масло цитронеллы, которое имеет выраженный лимонный аромат.

Придбати рослини для посадки можна на Промі. Якщо бюджет обмежений, на Prom зручно переглянути кілька пропозицій одного товару й обрати оптимальну. В асортименті понад 120 мільйонів товарів від 60 тисяч продавців.

Стоит обратить внимание на шалфей и розмарин. Эти оба растения богаты эфирными маслами и имеют достаточно насыщенный аромат, который помогает отпугивать комаров.

Для насекомых неприятными являются ароматы растений семейства алиумовых – лука, чеснока, шалота и лука-порея. Их легко выращивать, а резкий запах создаст дополнительный естественный барьер.

В список вошли также герань і мелисса и дикий бергамот, которые защищают сад от надоедливых комаров.

Как отпугнуть муравьев с клумбы?

Обычный столовый уксус, который мы используем в кулинарии, способен отпугнуть муравьев с клумбы, пишет Express. Нужно лишь смочить ватные спонжики в уксус и разложить их по клумбе, грядках или рядом с муравейниками.

Дачники советуют это делать в сухой и солнечный день, чтобы сбить запах муравьиных троп. Насекомые переносят тлю к розам, поэтому от них надо избавляться.

Как защитить сад от птиц?

Для защиты ягод и фруктов от птиц используются светоотражающие объекты. Эффективно помогают диско-шары или компакт-диски. На одно фруктовое дерево нужно несколько таких шариков на разной высоте, чтобы защитить большинство плодов.

Эти предметы создают внезапные вспышки света и визуальные искажения, отпугивающие птиц, имитируя опасность.