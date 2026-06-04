В цитрусовых кожуре содержатся вещества, которые могут быть весьма полезными для сада, пишет The Spruce. Часто их добавляют в компост, чтобы обогатить органическую массу и используют для отпугивания насекомых.

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Садовница Анна Олер рассказала, что всегда сохраняет апельсиновые корки, поскольку эти органические отходы способны принести пользу почве.

В чем польза апельсиновых кожуры?

Обогащают компост

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Во время разложения апельсиновые корки пополняют компост питательными веществами – азотом и калием. Для биогумуса они не подходят, но для обычных компостных куч их можно использовать.

Отпугивают насекомых

В цитрусовых содержатся эфирные масла, которые могут действовать как природный фумигант. Если разложить высушенные кожуры возле растений, то они помогут сдержать появление тли и муравьев.



Апельсиновые кожуры можно использовать в саду / Фото Pexels

Очищают поверхности

Кожуры содержат биоактивные соединения, которые способствуют очистке поверхностей от бактерий и грибков. Дачники используют шкурки для ухода за садовыми инструментами, лотками для рассады и другими предметами.

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Устраняют неприятные запахи

Свежие или высушенные кожуры помогают замаскировать нежелательные запахи на участке. Достаточно лишь разложить их вблизи проблемных мест.

Впрочем, кожуры также имеют определенные недостатки. Если их слишком много на грядках, то они способны привлечь слизней на участок, быстро потерять запах и плохо повлиять на биогумус. Именно поэтому их стоит использовать в небольшом количестве.

Чтобы кожура быстрее разложилась, перед использованием ее следует измельчить. Для равномерного разложения кожуры следует совместить с другими органическими отходами.