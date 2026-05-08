Наибольший вред птицы наносят в период активного плодоношения, рассказала блогерша Брук Морган в своем инстаграме.

Читайте также Вся тля опадет с листьев: нужен лишь стакан домашнего отвара

Они не только обклевывают плоды, но и могут портить их еще до полного созревания, из-за чего часть урожая теряется или становится непригодной для потребления.

Как избавиться от птиц в садах?

Оказывается, что птицы даже не будут залетать на участок, если рядом с грядками и деревьями будут светоотражающие вещи.

Люди часто развешивают DVD-диски на фруктовых деревьях, чтобы отпугнуть птиц, но блогерша придумала другое решение. Она приобрела маленькие диско-шары с веревками и подвесила их на деревьях.

Женщина добавила, что на одно фруктовое дерево повесила несколько таких шариков на разной высоте, чтобы защитить большинство плодов.

Светоотражающие предменты отпугивают птиц, создавая внезапные вспышки солнечного света, нестабильные движения и визуальные искажения, имитирующие хищников или опасность.

В сочетании с подвижной лентой или веревкой, эта вещь вызывает у птиц реакцию полета, поэтому не позволяет им даже приземлиться. Такой метод безвреден и действительно действенный для отпугивания птиц в садах или на балконах.

Птиц отпугивают диско-шары: смотрите видео

В чем польза компакт-дисков?

Если диско-шариков не нашлось, то можно использовать старый добрый метод с компакт-дисками. На ютуб-канале "Секреты урожая" рассказали, что диски создают яркие блики света, которые дезориентируют птиц. Преломление света на поверхности диска ослепляет их, поэтому птицы обходят участок.

Подвешивать двусторонние зеркальные диски стоит на тонкую ветку длиной 20 – 30 сантиметров, чтобы они могли свободно вращаться на ветру. В качестве альтернативы можно выбрать голографические ленты, которые создают световые вспышки и металлический шорох, что пугает пернатых.

Как спасти дерево черешни от плодовой мушки?

Чтобы защитить черешни от плодовой мушки, используют липкие ловушки и агроволокно, препятствующие вылету вредителей из почвы. Агроволокно следует держать вокруг дерева до конца июня, пока активность вредителей не снизится.

Также отвар полыни способен мух своим ароматом. Им опрыскивают деревья раз в неделю, чтобы предотвратить заражение плодов. Проводить такую процедуру советуют вечером.