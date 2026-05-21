Украинский блогер Елена Гордиенко раскрыла в своем инстаграме ленивый метод ухода, благодаря которому ее 18 орхидей цветут круглый год.

Как ухаживать за орхидеями?

По ее словам, достаточно поливать орхидею только раз в 2 недели, чтобы она смогла радовать цветами круглый год.

Сначала блогер советует подготовить воду со специальным удобрением для орхидей. Его нужно растворить в воде и оставить на 10 минут, а тогда уже каждую орхидею полить смесью до краев. А дальше – "тропики" в ванной.

Устраиваю им дополнительное увлажнение в душе, и оставляю в этом SPA-салоне на 5 – 8 часов. Когда кора набрала достаточно влаги – надо слить всю воду. Это самое важное правило, иначе корни сгниют,

– отметила блогерша.

В завершение нужно лишь протереть листья от пыли, чтобы растение имело опрятный вид и лучше дышало.

Что делать, если орхидея не цветет?

Иногда бывает и такое, что орхидея плохо цветет или совсем остановилась в росте. В таком случае может помочь косточка от авокадо, пишет Иnteria Kobieta. В ней содержится калий и фосфор, которые необходимы для правильного роста растений.

Косточку нужно высушить на подоконнике, а потом потереть на терке до образования порошка. Столовой ложки будет вполне достаточно, чтобы посыпать удобрение сверху на субстрат орхидеи. Со временем эта подкормка улучшит рост растения.

Что стоит знать об уходе за другими цветами?

Британский садовод Ричард Серес-Надь рекомендует использовать кофейную гущу как подкормки для стимуляции роста и цветения гортензий. Гуща является источником азота, улучшает структуру почвы, подкисляет его и способствует насыщению цвета цветов.

Для улучшения цветения пионов рекомендуется подпитывать их ферментированным удобрением из черствого хлеба или дрожжей, которое стимулирует рост корней и образование почек. Опоры для пионов помогут поддерживать тяжелые бутоны, предотвращая их гниение и загрязнение, особенно во время дождя.