Українська блогерка Олена Гордієнко розкрила у своєму інстаграмі лінивий метод догляду, завдяки якому її 18 орхідей квітнуть цілий рік.

Як доглядати за орхідеями?

За її словами, достатньо поливати орхідею лише раз на 2 тижні, щоб вона змогла тішити квітами цілий рік.

Спочатку блогерка радить підготувати воду зі спеціальним добривом для орхідей. Його потрібно розчинити у воді й залишити на 10 хвилин, а тоді вже кожну орхідею полити сумішшю по самі вінця. А далі – "тропіки" у ванній.

Влаштовую їм додаткове зволоження у душі, і залишаю у цьому SPA-салоні на 5 – 8 годин. Коли кора набрала достатньо вологи – треба злити усю воду. Це найважливіше правило, інакше коріння згниє,

– зазначила блогерка.

На завершення потрібно лише протерти листя від пилу, щоб рослина мала охайний вигляд і краще дихала.

Як поливати орхідеї: дивіться відео

Що робити, якщо орхідея не цвіте?

Часом буває й таке, що орхідея погано цвіте або ж зовсім зупинилася у рості. У такому випадку може допомогти кісточка від авокадо, пише Іnteria Kobieta. У ній міститься калій та фосфор, які необхідні для правильного росту рослин.

Кісточку потрібно висушити на підвіконні, а тоді потерти на терці до утворення порошку. Столової ложки буде цілком достатньо, щоб посипати добриво зверху на субстрат орхідеї. З часом це підживлення покращить ріст рослини.

Що варто знати про догляд за іншими квітами?

Британський садівник Річард Серес-Надь рекомендує використовувати кавову гущу як підживлення для стимуляції росту та цвітіння гортензій. Гуща є джерелом азоту, покращує структуру ґрунту, підкислює його та сприяє насиченню кольору квітів.

Для покращення цвітіння півоній рекомендується підживлювати їх ферментованим добривом з черствого хліба або дріжджів, яке стимулює ріст коренів та утворення бруньок. Опори для півоній допоможуть підтримувати важкі бутони, запобігаючи їх гниттю та забрудненню, особливо під час дощу.