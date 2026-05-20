Все привыкли подпитывать вазон, однако полив и правильное размещение также очень важны, пишет Deccoria.

Как ухаживать за орхидеями весной?

В большинстве случаев весенний "перезапуск" роста происходит примерно в апреле. Однако ошибка людей заключается в том, что они продолжают ухаживать за орхидеями так же, как в предыдущее время года, однако с весны этот подход нужно изменить.

Фазу роста узнать очень просто – орхидея начнет выпускать новые зеленые кончики корней. Также заметны новые листья и цветочные побеги. Есть несколько шагов, которые помогут растению еще лучше расти.

Как стимулировать рост орхидей?

Обращайте внимание на новые цветочные почки

Появление почек – признак роста орхидеи. Если они уже появились, растение не стоит перемещать. Смена места может прервать развитие цветков. Специалисты советуют обеспечить орхидее рассеянный свет.

Отрегулируйте полив

Весной почва растения высыхает быстрее, поэтому нуждается в поливе раз в неделю. Впрочем, поливать орхидею нужно водой комнатной температуры. Можно вместо полива поместить вазон в воду на 30 секунд, подождать когда стечет вода, а тогда разместить на постоянное место.

Проверьте состояние почвы

В мае можно даже пересадить орхидеи, поскольку в свежей почве они быстрее восстанавливаются и цветут. Горшок только нужно выбрать на один размер больше, поскольку растение не любит много корневого пространства.



Отрегулируйте местоположение

Весной стоит изменить местоположение горшка. Специалисты советуют подоконники, выходящие на восток, поскольку оно обеспечивает растение рассеянным светом. А вот подоконник, выходящий на юг не очень подойдет, потому что солнце может обжечь листья. Растение советуют переместить еще до того, как оно начнет формировать цветочные почки.

Начните удобрения

Лучше всего для орхидей использовать специальные смеси, что предназначены именно для этих растений. Их нужно вносить раз в неделю в течение весны и лета. Однако никогда нельзя подпитывать орхидеи на сухую почву – она должна быть тщательно увлажненной.

Какие есть домашнее удобрение для орхидей?

Interia Kobieta пишет, что домашние удобрения могут помочь оживить орхидеи. Они обеспечивают растения необходимыми элементами, которые улучшают цветение.

Распространенной подкормкой является удобрение на основе кофейной гущи. В нем содержится калий, магний, азот и фосфор – эти элементы необходимы для правильного роста растений и иммунитета.

Приготовить такую подкормку очень просто. Нужно лишь насыпать 1 столовую ложку кофейной гущи и добавить 300 миллилитров воды. После этого удобрение уже готово для использования – стоит только полить им орхидею, чтобы растение быстрее зацвело.

