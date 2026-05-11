Майский уход за этими цветами по-настоящему решающий – именно от него зависит, будете ли вы летом наслаждаться обильным и пышным цветением любимых лилий, пишет Homes&Gardens.

Как ухаживать за лилиями в мае?

Много ухода за лилиями быть просто не может – но есть несколько основных шагов, которые точно не следует пропускать.

Подкармливайте еще до распускания почек

До мая лилии тратят просто огромное количество энергии на то, чтобы сформировать стебли и цветочные почки – и поэтому это идеальное время для того, чтобы немного помочь им в росте удобрениями. В начале месяца это полезно для поддержания здоровых корней, крепких стеблей и пышных листьев.

Когда уже начнут формироваться почки, стоит сосредоточиться на калийных удобрениях – именно они стимулируют сильное и длительное цветение.



Лилии нуждаются в уходе в мае / Фото Pexels

Следите за вредителями

Во многих садах лилейные жуки погубили целые грядки роскошных лилий – и садоводам всегда нужно быть настороже относительно этих насекомых. Они ярко-красные и начинают активность весной, быстро повреждая листья, стебли и бутоны.

Особенно регулярно проверяйте растения в течение мая. Часто лилейные жуки прячутся под листьями, там же можно заметить и их личинок. Простой сбор вредителей вручную часто остается самым простым и эффективным способом борьбы с вредителями.



Лилейные жуки могут быстро уничтожить цветы / Фото Pexels

Также можно создать условия, в которых в вашем саду будут жить лягушки, осы и птицы – и тогда популяцию лилейных жуков удастся контролировать даже без вашего вмешательства, пишет RHS.

Подвяжите лилии

Если вы выращиваете высокие лилии, они могут начать опадать довольно рано – еще во время развития бутонов. Обязательно заранее позаботьтесь об опоре, пока ситуация не выйдет из-под контроля.

Регулярно поливайте

В мае, когда температура уже поднимается, полив особенно важен – и он должен быть стабильным. Следите, чтобы почва была равномерно влажной, но не мокрой, потому что луковицам это также не понравится.

Не отрывайте листья

Некоторые садоводы любят убирать "лишние" листья с лилий – но делать этого точно не стоит, потому что они выполняют очень важную работу: незаметно накапливают энергию не только для цветов, что будут цвести в этом году, но и для луковиц на будущее.

Что еще садоводам стоит сделать в мае?

Уход и подкормка в мае нужны не только лилиям, но и еще одной всеобщей любимице садоводов – розе. Именно в последний месяц весны нужно позаботиться о внесении удобрений, ведь потом делать это уже нельзя будет.

Самая большая ошибка, которую допускают многие дачники – это подкормка роз во время цветения. Оказывается, это может привести к совсем нежелательным результатам. Летом все, что нужно цветам – это регулярный полив.