Травневий догляд за цими квітами по-справжньому вирішальний – саме від нього залежить, чи будете ви влітку насолоджуватися рясним та пишним цвітінням улюблених лілій, пише Homes&Gardens.

Як доглядати за ліліями у травні?

Забагато догляду за ліліями бути просто не може – але є кілька основних кроків, які точно не слід пропускати.

Підживлюйте ще до розпускання бруньок

До травня лілії витрачають просто величезну кількість енергії на те, аби сформувати стебла та квіткові бруньки – і тому це ідеальний час для того, аби трохи допомогти їм у рості добривами. На початку місяця це корисно для підтримання здорового коріння, міцніших стебел та пишнішого листя.

Коли вже почнуть формуватися бруньки, варто зосередитися на калійних добривах – саме вони стимулюють сильне та тривале цвітіння.



Лілії потребують догляду у травні / Фото Pexels

Стежте за шкідниками

В багатьох садах лілійні жуки згубили цілі грядки розкішних лілій – і садівникам завжди потрібно бути насторожі щодо цих комах. Вони яскраво-червоні і починають активність навесні, швидко пошкоджуючи листя, стебла та бутони.

Особливо регулярно перевіряйте рослини протягом травня. Часто лілійні жуки ховаються під листям, там же можна помітити і їхніх личинок. Просте збирання шкідників вручну часто залишається найпростішим та найефективнішим способом боротьби зі шкідниками.



Лілійні жуки можуть швидко знищити квіти / Фото Pexels

Також можна створити умови, в яких у вашому саду житимуть жаби, оси та птахи – і тоді популяцію лілійних жуків вдасться контролювати навіть без вашого втручання, пише RHS.

Підв'яжіть лілії

Якщо ви вирощуєте високі лілії, вони можуть почати опадати досить рано – ще під час розвитку бутонів. Обов'язково заздалегідь подбайте про опору, поки ситуація не вийде з-під контролю.

Регулярно поливайте

У травні, коли температура вже підіймається, полив особливо важливий – і він має бути стабільним. Стежте, аби ґрунт був рівномірно вологим, але не мокрим, бо цибулинам це також не сподобається.

Не відривайте листя

Деякі садівники полюбляють прибирати "зайве" листя з лілій – але робити цього точно не варто, бо воно виконує дуже важливу роботу: непомітно накопичує енергію не лише для квітів, що цвістимуть цьогоріч, але й для цибулин на майбутнє.

Що ще садівникам варто зробити у травні?

Догляд та підживлення у травні потрібні не лише ліліям, але й ще одній загальній улюблениці садівників – троянді. Саме в останній місяць весни потрібно подбати про внесення добрив, адже потім робити це вже не можна буде.

Найбільша помилка, якої припускаються чимало дачників – це підживлення троянд під час цвітіння. Виявляється, це може призвести до зовсім небажаних результатів. Влітку все, що потрібне квітам – це регулярний полив.