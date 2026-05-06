Речь идет о смеси из пищевой соды, уксуса и жидкого мыла, пишет Deccoria. Ее могут смело использовать все, кто избегает попадания химических средств на растения.

Как распознать тлю в саду?

Чаще всего тля скапливается на кончиках побегов, молодых листьях или цветочных почках. Классическим симптомом поражения растения является скручивание листьев, поскольку вредители начинают высасывать из него сок.

Поэтому растение со временем желтеет, побеги становятся слабыми, а рост замедляется. Кроме того, появляется липкая и блестящая паль – это такое выделение тли, которая прилипает к растению и привлекает муравьев.

Повышенная активность муравьев тоже может быть показателем того, что растение атаковала тля.



Тля может быть белой или черной / Фото Pexels

Как сделать домашний спрей от тли?

Для уничтожения тли в саду следует приготовить достаточно простой спрей из ингредиентов, которые точно найдутся у вас дома. В состав входит:

1 литр теплой, кипяченой или отстоянной воды;

1 чайная ложка пищевой соды;

1 чайная ложка яблочного уксуса;

Несколько капель жидкого мыла.

Каждый ингредиент положительно влияет на отпугивание тли. Сода меняет pH листьев, делая его менее привлекательным для вредителей, а это начнет отпугивать своим запахом. А вот мыло уже помогает раствору прилипнуть к растению и тли.

Такой спрей против тли можно использовать регулярно. Обработку нужно повторять каждые 3 дня, поскольку это натуральный спрей, который не имеет такого быстрого действия, как химическая жидкость.

Какие растения опрыскивать этим средством?

Использовать домашний спрей можно для разных видов растений. Дачники советуют опрыскивать им розы и настурции, которые поражаются тлей. Также средством следует обработать фруктовые деревья, ягодные кусты и капусту.

Спреем стоит обработать популярные овощи, которые тоже атакует тля: огурцы, помидоры, фасоль и горох. А еще не забудьте обработать ветви смородины, груши и яблони.

Важный момент, который еще следует запомнить: растения нельзя опрыскивать в обеденное время, когда сильно светит солнце, потому что такое действие может привести к ожогам листьев, которые сгорят на солнце.

В чем польза золотоочки?

Избавиться от тли на участке можно даже без использования каких-либо средств, пишет Interia Kobieta. Достаточно лишь привлечь насекомое златоглазку, которая уничтожает тлю и паутинных клещей. Взрослые особи питаются цветочной пылью и нектаром, поэтому для привлечения их в сад, нужно высадить ромашку, бархатцы или тимьян.

Что еще помогает от тли?

Апельсиновые кожи являются весьма полезными в саду. Дачники их используют для:

создания компоста, поскольку в шкурках содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы;

отпугивания муравьев;

создания средства против тли.

Теперь апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.