Растениям для роста нужен качественный грунт, полив, уход и, конечно же, солнце. Но это не значит, что затененные участки дачи потеряны. Главное здесь – подобрать удачные цветы, и тогда ваш сад забуяет как никогда раньше, пишет Real Simple.

Что посадить в тени сада из многолетников?

Герань Розанна

Эти невероятно красивые фиолетовые цветы – это лучшее растение, что только можно выбрать для тени. Она цветет с мая вплоть по октябрь и обеспечивает месяцы непрерывной красоты. Еще один приятный бонус – герань хорошо растет без яркого света, не требует особого ухода и не становится инвазивной.

Герань можно посадить под забором / Фото Pexels

Этот цветок хорошо подходит для того, чтобы заполнить пробелы между другими растениями, или смягчить края дорожек.

Анемона

Анемоны бывают разных оттенков – от белого до нежно-розового, и в дикой природе они часто встречаются под густыми кронами деревьев, в достаточно густой тени. Поэтому места под раскидистыми кустами и плодовыми деревьями можно заполнить именно этими деликатными цветами.

Анемоны хорошо растут в тени / Фото Pexels

Яснотка

Это растение сочетает прекрасные розово-фиолетовые цветы и серебристо-зеленые листья – и это отличный вариант для дачников, которые хотят наслаждаться красотой не только во время цветения растения.

За яснотками легко ухаживать, они долговечны и возвращаются каждый год.

Медведка

Цветы медведки могут похвастаться сложными, текстурированными лепестками – и это отличный выбор для тенистого английского сада. Они достаточно долго цветут, а также имеют широкий выбор цветов – от светло-фиолетового до розового и белого.

Как выращивать растения в тени?

Выбор удачных растений – это важный, но не последний шаг в достижении красивого сада. Когда вы выбираете затененный участок, об уходе нужно заботиться особенно внимательно, пишет Garderners` world. Вот что можно сделать:

  • Улучшайте почву – обогатите ее перед посадкой большим количеством органического вещества, чтобы вода лучше удерживалась.
  • Удалите обедненную почву. Если вы сажаете цветы под деревьями, растущих уже давно, часть почвы нужно выкопать и заменить на новую.
  • Используйте удобрения с высоким содержанием калия. Идеально подойдет зола – именно она лучше всего способствует росту устойчивых, теневыносливых растений.
  • Посадочные лунки формируйте вилами. Основание каждой лунки нужно разбить вилами, чтобы корни новых растений лучше прижились.
  • Используйте мульчу после посадки. Слой мульчи должен достигать примерно 7,5 сантиметров.

Какие многолетники лучше не сажать?

К сожалению, далеко не все растения стоят посадки на вашем участке – несколько из них могут иметь несколько тайных и неприятных особенностей. В частности, некоторые из всеми любимых цветов на самом деле инвазивные. А вот другие просто сложные в уходе и отцветают за считанные дни.

Поэтому если вы хотите красивый сад без лишних проблем, лучше не сажать:

  • ландыш;
  • мискант китайский;
  • морозостойкий гибискус;
  • гейхеру.