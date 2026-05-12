Не все многолетние растения, к сожалению, хорошо подходят для сада. Многие дачники даже не подозревают, что их любимые цветы на самом деле инвазивные, или подавляют всю остальную флору в месте, где прорастают, пишет Martha Stewart. И для того, чтобы не оказаться в ситуации, когда вы отчаянно пытаетесь избавиться от какой-то культуры, лучше не высаживать ее вообще.

Какие многолетники лучше не сажать в саду?

Мискант китайский

В США мискант – это одна из самых распространенных декоративных трав, но часто ее можно встретить и в Украине. Люди любят ее за то, что она добавляет в сад интересной текстуры и высоту. Впрочем, не все знают, что это агрессивный инвазивный вид, что быстро распространяется клумбами.

Трава разрастается благодаря семенам, что разносит ветер, и эти семена могут преодолевать очень большие расстояния.

Морозостойкий гибискус

Это растение радует глаз благодаря роскошным цветам – но учитывайте и то, что цветение длится всего один день! Зимой растение полностью отмирает, и часто весной появляется одним из последних. А в течение значительной части вегетационного периода гибискус выглядит не слишком привлекательно.

Это растение не является инвазивным – и подумайте, стоит ли оно места в вашем саду. Несмотря на то, что она очень недолговечна, ее цветение прекрасное. Но для тех, кто стремятся к роскошному саду в течение всего года, вознаграждение просто не стоит ожидания.



Гибискус отцветает очень быстро / Фото Pexels

Ландыш

Это невероятно волшебное растение, которое можно встретить чуть ли не в каждом весеннем саду – но он очень агрессивно распространяется через подземные корневища и всего за несколько сезонов может захватить целые клумбы.

После того как ландыш укоренился, удалить его с участка окончательно достаточно сложно. Кроме того, учитывайте и то, что ландыш токсичен для людей, скота и домашних животных.



Ландыши – инвазивные растения / Фото Pexels

Гейхера

Гейхера десятилетиями остается популярной из-за своих красочных листьев, а также из-за способности прекрасно расти в тени. Впрочем, немало современных сортов имеют проблемы с долговечностью. Влажные зимы могут привести к гниению корней, а вот заморозки вызывают болезни и слабость. Многие гейхеры могут просто не пережить зиму.



Гейхеры часто не переживают влажные зимы с заморозками / Фото Pexels

Бересклет крылатый

Когда-то этот кустарник можно было увидеть много где из-за яркой осенней окраски – но сейчас все больше садоводов признают ее как инвазивное растение. Она может распространяться по всему саду, параллельно вытесняя местные растения.

Что посадить в саду взамен?

Несмотря на то, что несколько вариантов опытные садоводы "забраковали" из-за их инвазивности или других качеств, остаются еще сотни видов, которые могут украсить ваш участок, пишет The Spruce. И если вы ищете растения, которые не требуют особого ухода, вот что можно выбрать.

Эхинацея – выносливый многолетник, что начинает цвести уже через 10 – 12 недель после посадки. Цветы напоминают ромашки с заметной шишкой в центре.

Лилейник – чрезвычайно легкое в уходе растение, что зацветет уже через 6 – 8 недель после посадки. Часто лилейники высаживают у бордюров или как окантовку в саду.

Лаванда – ароматный многолетник, известный фиолетовыми цветами и невероятно ароматными листьями. Лучше всего посадку проводить весной.

Пионы – их все садоводы обожают через большие, ароматные цветы, что появляются через 10 – 12 недель после посадки.

