Не всі багаторічні рослини, на жаль, добре підходять для саду. Багато дачників навіть не підозрюють, що їхні улюблені квіти насправді інвазивні, або ж пригнічують усю іншу флору у місці, де проростають, пише Martha Stewart. І для того, аби не опинитися у ситуації, коли ви відчайдушно намагаєтеся позбутися якоїсь культури, краще не висаджувати її взагалі.

Які багаторічники краще не садити в саду?

Міскант китайський

У США міскант – це одна з найпоширеніших декоративних трав, але часто її можна зустріти і в Україні. Люди полюбляють її через те, що вона додає до саду цікавої текстури та висоту. Втім, не всі знають, що це агресивний інвазивний вид, що швидко шириться клумбами.

Трава розростається завдяки насінню, що розносить вітер, і ці насінинки можуть долати дуже великі відстані.

Морозостійкий гібіскус

Ця рослина тішить око завдяки розкішним квітам – але зважайте й на те, що цвітіння триває всього один день! Взимку рослина повністю відмирає, і часто навесні з'являється однією з останніх. А протягом значної частини вегетаційного періоду гібіскус виглядає не надто привабливе.

Ця рослина не є інвазивною – та подумайте, чи варта вона місця у вашому саду. Попри те, що вона дуже недовговічна, її цвітіння прекрасне. Але для тих, хто прагнуть розкішного саду протягом всього року, винагорода просто не варта очікування.



Гібіскус відцвітає дуже швидко / Фото Pexels

Конвалія

Це неймовірно чарівна рослина, яку можна зустріти чи не у кожному весняному саду – але вона дуже агресивно поширюється через підземні кореневища та лише за кілька сезонів може захопити цілі клумби.

Після того як конвалія вкоренилася, видалити її з ділянки остаточно досить складно. Окрім того, зважайте й на те, що конвалія токсична для людей, худоби та домашніх тварин.



Конвалії – інвазивні рослини / Фото Pexels

Гейхера

Гейхера десятиліттями залишається популярною через своє барвисте листя, а також через здатність чудово рости у тіні. Втім, чимало сучасних сортів мають проблеми з довговічністю. Вологі зими можуть призвести до гниття коренів, а ось заморозки викликають хвороби та слабкість. Чимало гейхер можуть просто не пережити зиму.



Гейхери часто не переживають вологі зими з заморозками / Фото Pexels

Бруслина крилата

Колись цей чагарник можна було побачити багато де через яскраве осіннє забарвлення – але зараз все більше садівників визнають її як інвазивну рослину. Вона може поширюватися по всьому саду, паралельно витісняючи місцеві рослини.

Що посадити у саду натомість?

Попри те, що кілька варіантів досвідчені садівники "забракували" через їхню інвазивність чи інші якості, залишаються ще сотні видів, що можуть прикрасити вашу ділянку, пише The Spruce. І якщо ви шукаєте рослини, які не потребують особливого догляду, ось що можна обрати.

Ехінацея – витривалий багаторічник, що починає цвісти вже через 10 – 12 тижнів після посадки. Квіти нагадують ромашки з помітною шишкою у центрі.

– витривалий багаторічник, що починає цвісти вже через 10 – 12 тижнів після посадки. Квіти нагадують ромашки з помітною шишкою у центрі. Лілійник – надзвичайно легка у догляді рослина, що зацвіте вже за 6 – 8 тижнів після посадки. Часто лілійники висаджують біля бордюрів чи як облямівку в саду.

– надзвичайно легка у догляді рослина, що зацвіте вже за 6 – 8 тижнів після посадки. Часто лілійники висаджують біля бордюрів чи як облямівку в саду. Лаванда – ароматний багаторічник, що відомий фіолетовими квітами та неймовірно ароматним листям. Найкраще посадку проводити навесні.

– ароматний багаторічник, що відомий фіолетовими квітами та неймовірно ароматним листям. Найкраще посадку проводити навесні. Півонії – їх всі садівники обожнюють через великі, ароматні квіти, що з'являються через 10 – 12 тижнів після посадки.

