Щитовки – это насекомые, паразитирующие на садовых и комнатных растениях и высасывающие из них сок. Особенно любят вредители яблони, а также орхидеи, олеандры и фикусы, пишет Planet natural.

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Как избавиться от щитовок?

К сожалению, заражение комнатных растений щитовками происходит очень просто – стоит только пересадить растения в зараженную землю, или воспользоваться грязным садовым инструментом, как вредители быстро заполоняют вазон и начинают плодиться. Иногда можно принести щитовок и прямо из цветочного магазина.

Заметить их сразу очень трудно – они очень маленькие, а взрослые особи к тому же не двигаются и больше напоминают мусор, пристающий к листьям и стеблям, а не насекомых. Щитовками они называются из-за того, что спину вредителей покрывает щиток из воскообразных выделений и оболочек личинок.



Щитовка часто поражает комнатные растения / Фото Pexels

А вот личинок увидеть проще – они подвижны и чаще всего сидят на стеблях, стволе и нижней части листьев. Еще один признак заражения – пожелтение растения, отмирание листьев, засыхание стеблей и появление налета из тел насекомых.

Один из самых простых способов борьбы – это механический. Растение в горшке можно наклонить на 45 градусов и хорошо промыть под теплым душем. После этого по листьям и стеблям нужно пройтись ватным тампоном, смоченным в спирте.

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А вот если щитовки захватили яблоню или другое плодовое дерево, промывание под душем – это уже не такая эффективная стратегия, поэтому нужно использовать другие народные методы.

Перцовка. Засыпьте в 2 стакана воды 50 граммов свежего острого перца и прокипятите, а после этого оставьте раствор на сутки настояться. После этого смешайте жидкость с мылом, разведите ее и обработайте растение.

Засыпьте в 2 стакана воды 50 граммов свежего острого перца и прокипятите, а после этого оставьте раствор на сутки настояться. После этого смешайте жидкость с мылом, разведите ее и обработайте растение. Чесночная настойка. Несколько головок чеснока нужно залить в воде и оставить на несколько часов настояться. Процедите настой и опрыскайте зараженные щитовкой растения.

Несколько головок чеснока нужно залить в воде и оставить на несколько часов настояться. Процедите настой и опрыскайте зараженные щитовкой растения. Шелуха луковой шелухи. Его нужно прокипятить, а потом оставить на сутки для настаивания. Процедите и также используйте для обработки.

К сожалению, против взрослых особей ни народные, ни химические препараты не очень действенные, ведь вредители защищены панцирем. Но если заражение сильное, нужно все же использовать инсектициды, чтобы избавиться от молодых насекомых и яиц щитовки.

Вот лучшие варианты: