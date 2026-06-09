Кусты роз требуют значительного количества влаги, поэтому дачники советуют наносить мульчу вокруг них, пишет Gardening Know How. Правильно подобранная мульча помогает сохранить влагу в почве, уменьшая необходимость постоянного полива.
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Какая мульча подходит розам?
Лучшим вариантом для роз считается мульча из измельченной коры. Она хорошо удерживает желаемую влагу и подавляет рост сорняков. Кроме того, она способна сохранить корни роз в тепле, не вызывая перегрева.
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Решающее значение имеет правильное применение мульчи вокруг кустов роз. Дачники советуют использовать измельченную кору толщиной 5 – 7 сантиметров. Более толстая мульча может препятствовать воде и воздуху попадать в почву.
Мульча сохраняет стабильную влажность почвы / Фото Pexels
Рассыпать мульчу нужно вокруг основания розы, но лучше оставить небольшое пространство примерно 6 – 8 сантиметров. Такое отступление поможет предотвратить гниение и избежать проблем с вредителями. Эффективными вариантами мульчи является кедр, сосна или ель.
Как поливать розы в июне?
Розы нуждаются в регулярного и правильного полива. Полив лучше всего проводить утром. Ветер и солнце в это время суток способствуют более быстрому высыханию влаги на листьях.
Лучший способ полива – капельный или с помощью шланга. Таким образом можно избежать увлажнения листьев и снизить риск грибковых болезней.
Взрослые кусты роз нуждаются от 3 до 5 сантиметров воды в неделю в период активного роста. Молодые растения нужно чаще увлажнять – каждые 3 дня на старте, а через определенное время полив можно постепенно уменьшить.