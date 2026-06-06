Поиск засухоустойчивых растений для участка часто превращается для садоводов в настоящую проблему, пишет Real Simple. Но на самом деле есть простая хитрость, что поможет любому растению процветать даже при условии жаркого солнца и ограниченного полива – и это мульчирование.

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Впрочем, выбор правильных растений также не помешает, поэтому приводим список цветов, которые легко переносят жару и отсутствие полива.

Какие растения можно посадить на солнце?

Мандевила

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Это цветущее растение на самом деле предпочитает полное солнце, но, как и большинство растений, лучше всего растет в условиях регулярного полива. Впрочем, даже если его не будет, она все равно порадует вас цветами.

Мандевила не переносит температур ниже 10 градусов по Цельсию, поэтому в Украине ее можно выращивать как однолетник.

Портулак

Этот красочный суккулент станет идеальным дополнением к альпийской горке или низкой клумбе. Он хорошо переносит засуху и любит регулярный полив, но может обойтись и без него.

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Шалфей Ланселот

Если нужен по-настоящему засухоустойчивый цветок, то этот тип шалфея – просто идеальный вариант. Он засухоустойчив, привлекает опылителей, а также имеет невероятно красивые и приятные на ощупь листья, что придает растению нарядный вид даже после цветения.

Цинния

Жизнерадостные, красочные циннии идеально впишутся на любой участок. Они бывают разных цветов – от белого до оранжевого, розового и фиолетового, поэтому станут хорошим дополнением к различным клумбам.



Цинния идеально впишется в клумбу / Фото Pexels

Лаванда

Лаванда любит полное солнце, хотя ее можно выращивать и в полутени – но это приведет к меньшему количеству цветения. Лаванда переносит засуху, но лучше всего растет на почве средней влажности.