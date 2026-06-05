Иногда листья спатифиллума начинают желтеть и опадать, кажется, без какой-либо на то причины – и это может сбить с толку даже опытных цветоводов. Впрочем, на самом деле проблему вызывают довольно конкретные ошибки, пишет The Spruce.

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Почему спатифиллум желтеет?

Чрезмерный полив

Спатифиллуму для роста и цветения не нужно много воды – почву достаточно поддерживать только слегка влажной. На самом деле растение очень чувствительно к чрезмерному поливу, и поэтому важно всегда давать почве просохнуть между поливами, чтобы листья не начали чернеть и опадать.

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Плохой дренаж

Это – вторая вероятная причина и переувлажнения почвы, и опадения листьев. Часто плохой дренаж приводит еще и к гниению корней, а это вообще может погубить растение. Даже если вы не поливаете спатифиллум слишком часто, он может привести к переувлажнению.

Чтобы избежать этой проблемы, во время выбора горшка всегда проверяйте наличие дренажных отверстий. На дно горшка засыпайте камни или гальку, а только потом сажайте растение.

Низкая температура

Мирные лилии происходят из тропических регионов Центральной и Южной Америки, поэтому они лучше всего растут в теплом пространстве. Идеальная температура для них – это 18 – 27 градусов. А вот в холоде листья могут начать опадать.

Естественное старение

Иногда нет ничего плохого в том, что листья опадают и становятся темно-коричневыми. Несмотря на то, что растение вечнозеленое, оно все же стареет, и каждый листок проходит свой жизненный цикл.

Появление одиночных темных листьев – это естественная вещь, и переживать из-за этого не стоит.