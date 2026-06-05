Іноді листя спатифілума починає жовтішати та опадати, здається, без будь-якої на те причини – і це може збити з пантелику навіть досвідчених квітникарів. Втім, насправді проблему викликають досить конкретні помилки, пише The Spruce.

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Чому спатифілум жовтішає?

Надмірний полив

Спатифілуму для росту та цвітіння не потрібно багато води – ґрунт достатньо підтримувати тільки злегка вологим. Насправді рослина дуже чутлива до надмірного поливу, і тому важливо завжди давати ґрунту просохнути між поливами, аби листя не почало чорніти й опадати.

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Поганий дренаж

Це – друга ймовірна причина і перезволоження ґрунту, і опадання листя. Часто поганий дренаж призводить ще й до гниття коріння, а це взагалі може погубити рослину. Навіть якщо ви не поливаєте спатифілум надто часто, він може призвести до перезволоження.

Щоб уникнути цієї проблеми, під час вибору горщика завжди перевіряйте наявність дренажних отворів. На дно горщика засипайте каміння чи гальку, а тільки потім садіть рослину.

Низька температура

Мирні лілії походять з тропічних регіонів Центральної та Південної Америки, тож вони найкраще ростуть у теплому просторі. Ідеальна температура для них – це 18 – 27 градусів. А ось у холоді листя може почати опадати.

Природне старіння

Іноді немає нічого поганого у тому, що листя опадає та стає темно-коричневим. Попри те, що рослина вічнозелена, вона все ж старіє, і кожен листок проходить свій життєвий цикл.

Поява поодиноких темних листків – це природна річ, і перейматися через це не варто.